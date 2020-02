Které faktory stojí za tím, že je Německo na pokraji recese?

Poslední německá makroekonomická data představovala pro investorské býky studenou sprchu. Ukázalo se, že pravděpodobnost recese v největší evropské ekonomice výrazně stoupla.

V pátek zveřejněná data totiž ukázala, že německá průmyslová produkce představila nejhorší sadu čísel od ledna 2009. Průmyslová produkce v prosinci poklesla o sedm procent meziročně a 3,5 procenta meziměsíčně.

GRAF: Vývoj německé průmyslové produkce

Za posledních deset let, v procentech

Zdroj: tradingeconomics.com

Z posledních sedmi měsíců to tak byl již pátý pokles. Navíc tovární objednávky také poklesly, konkrétně o 2,1 procenta meziměsíčně.

Němce trápí globální rizika

Německá ekonomika je enormně závislá na exportech, které v prosinci vzrostly pouze o 0,1 procenta meziměsíčně.

Ukazuje se tak, že klíčová globální rizika mají na německý ekonomický motor velký dopad. Patří sem celkové zpomalení světového obchodu, pokračující obchodní válka mezi USA a Čínou, byť do určité míry zmírněná podpisem první fáze obchodní dohody.

Projevuje se také epidemie koronaviru, slabý finanční sektor v Evropě a samozřejmě brexit.

V průběhu posledních 18 měsíců Německo těsně dvakrát uniklo recesi, která je definována jako pokles HDP ve dvou čtvrtletích za sebou.

Podle předběžných dat přitom německá ekonomika v roce 2019 vzrostla pouze o 0,6 procenta, což je nejslabší tempo růstu od roku 2013.

GRAF: Vývoj německého HDP

Za posledních deset let, v procentech

Zdroj: tradingeconomics.com

Německá vláda přitom v pátek potvrdila, že celkový výhled pro průmyslový sektor zůstává poměrně slabý (subdued), což je poměrně silné vyjádření od oficiálních vládních činitelů.

Recese za dveřmi

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) přitom odhaduje, že Německo poroste v letošním roce pouze tempem 0,4 procenta a v příštím roce by mělo dojít ke zlepšení na 0,9 procenta.

Ekonomové proto tlačí německou vládu, aby výrazně zvýšila investice do infrastruktury. Ta na to ovšem zatím neslyší a je už do určité míry obsedantní se svou posedlostí vyrovnaným státním rozpočtem, respektive alespoň černou nulou (schwarze null).

Troufám si tvrdit, že bychom se neměli příliš divit, že až německý statistický úřad zveřejní čísla za dynamiku HDP v posledním loňském čtvrtletí, budeme po dlouhých letech svědky německé recese.

V tomto ohledu se například nová makroekonomická prognóza ČNB z minulého týdne jeví jako poměrně optimistická, když odhad růstu české ekonomiky na letošní a příští rok prakticky nezměnila.