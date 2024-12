Investiční výhled na příští rok: Investoři by měli být velice selektivní

Jak by se měl investor připravit na nadcházející rok 2025? Jak už naznačuje titulek, investoři by měli zůstat velice selektivní v rámci své globální akciové alokace.

Jedním z důvodů je hodnota našeho valuačního ukazatele globálních akciových trhů Z-Score. Ten nyní implikuje významný potenciál poklesu ve výši nejméně 25 procent na úrovni nejširšího globálního akciového indexu MSCI All Country World.

Naše Z-Score se přitom vypočítá jako průměr Z-Score čtyř klíčových valuačních ukazatelů:

P/E (poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii, pozn. red.),

P/B (poměr mezi cenou akcie a účetní hodnotou firmy, tedy rozdílem mezi celkovými aktivy a cizími zdroji společnosti, pozn. red.) ,

P/S (poměr ceny akcie k výnosům společnosti, pozn. red.) a

EV/EBITDA (poměr hodnoty společnosti a zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací), a to na časové řadě od roku 1995.

V tuto chvíli je hodnota tohoto valuačního indikátoru Z-Score +1,6 směrodatné odchylky. To znamená, že globální akciové trhy se zdají být poměrně výrazně nadhodnocené.

Navíc +1,6 směrodatné odchylky také znamená, že pokud by se ocenění globálních akciových trhů v nadcházejícím období vrátilo k průměrným rovnovážným historickým úrovním, činil by potenciál poklesu přibližně 25 procent.

Ještě vyšší potenciál k poklesu?

Finanční trhy však také mají velice silnou historickou tendenci přestřelovat a podstřelovat historické průměrné valuační úrovně. To znamená, že potenciál poklesu by mohl být ještě vyšší.

Toto celkové nadhodnocení globálních akciových trhů bylo způsobeno převážně americkými a technologickými akciemi s velkou tržní kapitalizací. Ostatní segmenty globálních akciových trhů mají totiž výrazně nižší, a tedy mnohem atraktivnější valuace.

Proto v současnosti v rámci naší globální akciové alokace udržujeme neutrální celkovou váhu akcií na úrovni benchmarku neboli srovnávacího indexu. A zároveň se domníváme, že by měli investoři zůstat velice selektivní.

Naše nadvážené akciové segmenty jsou následující:

rozvíjející se trhy, zejména rozvíjející se Asie a střední a východní Evropa;

americké akcie s malou tržní kapitalizací;

britské akcie;

producenti komodit;

a hodnotové akcie.

Naopak podvážené máme americké akcie s velkou tržní kapitalizací a růstové akcie.

Dostaví se negativní překvapení?

Valuační experti z poradenské společnosti McKinsey v knižním bestselleru „McKinsey & Company, Valuation – Measuring and Management the Value of Companies“ jasně ukázali, že udržet období velmi vysokého růstu se obvykle ukazuje jako extrémně obtížné, ne-li nemožné. Udržení extrémně vysokého až exponenciálního tempa růstu je totiž v průměru skutečně téměř nepřekonatelnou manažerskou výzvou.

Proto se domníváme, že v průběhu následujícího roku 2025 alespoň některé americké a technologické společnosti s velkou tržní kapitalizací možná nebudou schopny pokračovat v bezprecedentním růstu tržeb, zisků a cash flow, který je v nyní zaceněn v mimořádně vysokých valuacích.

Pokud by k tomu v průběhu roku 2025 skutečně došlo, dostavila by se v rámci kvartálních výsledkových sezón výrazná negativní překvapení. A to by mohlo zásadním způsobem ochladit současný extrémně býčí sentiment investorů k tomuto segmentu globálních akciových trhů.