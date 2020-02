Další pohroma pro živnostníky? Maláčová jim chce zvýšit důchodové odvody

Evidence ukazuje, že významná část OSVČ skutečně odvádí pojistné pouze z 25 % průměrné mzdy. To však podle odhadů MPSV může vést k velmi nízkým důchodům současných OSVČ v budoucnosti a může zvýšit chudobu a nerovnosti mezi českými seniory i českou populací obecně. Orientační propočet při

podmínkách roku 2019 totiž ukazuje, že starobní důchod takových celoživotních OSVČ by byl pouze 8.400 Kč měsíčně. To je o 30 % méně, než je hranice příjmové chudoby pro jednotlivce. Z toho důvodu je nezbytné nastavení důchodového systému pro OSVČ změnit.

Zdroj: MPSV