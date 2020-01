Další bilionová firma, nečekaně posilující koruna aneb souhrn událostí 3. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastný, abych parafrázoval slavný výrok z Rozmarného léta.

Na českých horách je sněhu jen nepatrně, a i když na jih od našich hranic je to lepší, ani tam to není žádná sláva. Nejenže trpí zimní turismus, ale stává se častým jevem, že i závody vrcholového sportu vidíme leckdy v takových podmínkách, že rozum zůstává stát.

Nebýt umělého zasněžování, leckde by zimní radovánky vzaly za své. Díky bohu za něj, můžeme tak důsledky klimatického oteplování trochu přibrzdit. Dokud bude aspoň mrznout, sníh lze vyrábět, horší to ovšem bude, až budou teploty nad bodem mrazu.

Užívejme tedy sněhu, dokud je to možné (a kde). A snad se povedly i ty závody

Světového poháru v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě. Zimě zdar!

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Koruna z řetězu utržená? Česká koruna v tomto týdnu posílila na svoji nejsilnější úroveň vůči euru za posledních sedm let. Během pár dní se přiblížila na dohled hranice 25 korun za euro. Posílení jde na úkor několika faktorů. Jedním z nich je všeobecné nadšení na globálních trzích ze zažehnání obchodních válek mezi USA a Čínou v podobě podpisu první fáze obchodní dohody mezi těmito zeměmi. A výrazně do kurzu promlouvá i vyšší míra inflace, která je nad očekávanou úrovní, což přilákalo investory. Otázka je, jak dlouho jejich zájem vydrží.

GRAF: Vývoj kurzu koruny vůči euru za posledních 6 měsíců

Zdroj: TradingView.com

Cizinec je i našinec. Česká ekonomika se stále více spoléhá na zaměstnance s cizím státním občanstvím. Většinu celkového počtu cizinců u nás tvoří občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu, významný podíl zaujímají také občané Ruska, Polska, Bulharska a Rumunska, uvedl Český statistický úřad. V počtu usazených převyšují občané třetích zemí nad občany EU.

Klid americko-čínských zbraní? Americký prezident Donald Trump a čínský vicepremiér Liou Che ve středu v Bílém domě podepsali dílčí obchodní dohodu, která uzavřela první fázi obchodních jednání mezi oběma zeměmi. Čína podpisem dokumentu mimo jiné přislíbila navýšení importu amerických průmyslových výrobků, zemědělských plodin, služeb a energií. Ke snížení či zrušení cel zatím ale nedojde, uvedl americký prezident Donald Trump.

Uhelný odklon se vyplatí. Evropská komise chce kompenzovat regionům závislým na uhlí a dalších fosilních zdrojích přechod na klimaticky odpovědné hospodářství. Polsko bude výrazně největším příjemcem peněz z fondu, z celkových 7,5 mld. eur získá dvě miliardy. Česko bude mít po Německu a Rumunsku čtvrtý největší podíl, a to 581 mil. eur.

Šestiprocentní růst je málo? Jak pro koho. Čínská ekonomika v loňském roce vzrostla jen o 6,1 procenta, což byl nejnižší růst za 29 let. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na čínský statistický úřad. Růst čínského HDP v roce 2018 činil 6,6 procenta. Nejnovější statistické údaje odpovídají očekáváním analytiků i cíli vytyčenému vládou v podobě šesti až 6,5 procenta, avšak v dolní části rozmezí. Loni oslabila průmyslová výroba, spotřebitelské výdaje i investice, podotkla agentura AP.

Loňský úpadek Boeingu potvrzen. Americký výrobce letecké techniky Boeing loni dodal pouze 380 letadel, o 53 procent méně než v roce 2018. Nejnižší počet dodávek za posledních 11 let zapříčinily problémy s řadou 737 MAX, jejíž výrobu společnost od ledna zastavila. Po dvou tragických haváriích s 346 oběťmi na životech nesmějí tato letadla od loňského jara do vzduchu. Firmu Boeing tak po osmi letech předstihl její evropský konkurent Airbus, který dodal 863 letadel.

Bilionový už i Alphabet. Tržní hodnota americké společnosti Alphabet, která je majitelem Googlu, ve čtvrtek poprvé přesáhla bilion dolarů (22,6 bil. Kč). Třináctimístného čísla se jí podařilo docílit jako čtvrté americké společnosti po firmách Apple, Microsoft a Amazon. Akcie Alphabetu uzavřely čtvrteční obchodování se ziskem 0,76 procenta na hodnotě 1450,16 USD, za loňský rok akcie Alphabetu zpevnily o 33 procent.

Zonky na vlně úspěchu. Rok 2019 byl pro Zonky nejúspěšnějším v jeho více než čtyřletém fungování – společnost loni uzavřela 46 % všech úvěrů ze své celkové produkce. Objem půjčených peněz na Zonky navíc dosáhl v roce 2019 více než 10 miliard a ve srovnání s rokem 2018 vzrostl o 40 %. Celkový počet klientů byl na konci loňského roku 88,5 tisíce (nárůst o 57 % oproti 2018). Výrazně také přibylo lidí, kteří na Zonky investují. Jejich počet se meziročně navýšil o 40 % na 34 105, objem investic překonal 3,5 miliardy korun. Zonky letos na své úspěchy naváže v zahraničí – společnost pod názvem Benxy expanduje do Evropy, první úvěr poskytne ve Španělsku.

Kauza Dieselgate neusíná. Statní zastupitelství v německém Braunschweigu obvinilo dalších šest zaměstnanců Volkswagenu ze závažných podvodů v souvislosti s falšováním emisních testů naftových vozů. Zaměstnanci čelí obvinění z podvodu a falešné reklamy, ale také daňových úniků. Vozy Volkswagenu vybavené nelegálním softwarem pro podvádění při emisních testech totiž neměly získat certifikaci způsobilosti k provozu na silnici ani daňové úlevy.

Konec podpory Windows 7. V úterý vyšel poslední oficiální balíček bezpečnostních oprav pro Windows 7. K 14. lednu 2020 skončil Microsoft s podporou Windows 7, operačního systému, který uživatelům sloužil uplynulých jedenáct let. Druhá nejpopulárnější a nejdéle podporovaná verze Windows přitom stále pohání 27 procent počítačů, které se připojují k webu.

VIDEO: Přechod z Windows 7 na verzi 10

Zdroj: youtube.com

Toyota mění strategii pro Ameriku. Japonská automobilka Toyota Motor přesune výrobu svých dodávkových automobilů Tacoma z USA do Mexika. Přesun je součástí změn v severoamerických výrobních aktivitách Toyoty, které mají posílit konkurenceschopnost podniku. Firma však upozornila, že tento krok nepovede ke zrušení žádného pracovního místa v USA. Továrna v americkém San Antoniu totiž bude namísto automobilů Tacoma vyrábět velké sportovně-užitkové vozy Sequoia, takže si zachová svých 3 200 pracovních míst.

Zlatá Evropa dividendová. Evropské firmy jsou dividendovými šampiony, ke svým akcionářům jsou štědřejší než společnosti asijské nebo americké. S odkazem na poslední výroční studii společnosti Allianz Global Investors (Allianz GI) to napsal francouzský list Les Echos. Letos by podle něj evropské podniky mohly mezi akcionáře rozdělit rekordních 359 mld. eur. Evropské firmy by letos na dividendách měly vyplatit o 3,6 % více než loni, respektive o 12 mld. eur.

GM vzdává výrobu v Indii. Čínská automobilka Great Wall Motor se dohodla na koupi indické továrny amerického konkurenta General Motors. Podle zdroje agentury Reuters čínský podnik za indický závod pravděpodobně zaplatí 250 až 300 milionů dolarů. Jde o důsledek toho, jak se čínští výrobci aut snaží rozšiřovat aktivity v zahraničí kvůli slábnoucí poptávce na domácím trhu. Transakce posune vpřed plány společnosti Great Wall Motor na výrobu a prodej automobilů na indickém trhu a zároveň ukončí výrobní aktivity General Motors v Indii.

Blýská se na lepší časy? Schopnost Čechů splácet závazky se loni dále zlepšila. Na konci roku 2019 mělo dluhy po splatnosti 6,4 % dospělých, zatímco na konci roku 2018 to bylo 7,14 %, informovalo sdružení Solus, které svým členům umožňuje přístup k informacím o lidech s potížemi se splácením závazků. V negativním registru fyzických osob Solus bylo ke konci loňského zapsáno 567 000 osob s dluhem po splatnosti, což je o 53 tisíc osob méně než o rok dříve. Dlužná částka po splatnosti klesla meziročně o dvě miliardy Kč na 47 mld. Kč.

Milánský mrakodrap mění majitele. Jednu z dominant Milána, mrakodrap Torre Velasca v centru města, koupila od italské pojišťovny Uniopol americká realitní skupina Hines. Za 106 metrů vysoké výškovou budovu dala podle dvou obeznámených zdrojů zhruba 150 milionů eur, napsala agentura Reuters. Noví majitelé chtějí Torre Velasca přeměnit v převážně kancelářský komplex.

Už to není, co bývalo. Globální ekonomika loni vzrostla o 2,3 procenta, což byl nejpomalejší růst za deset let. Letos by tempo růstu mohlo zrychlit na 2,5 procenta. Vyplývá to ze zprávy o situaci a vyhlídkách světové ekonomiky (WESP), kterou zveřejnila OSN. Zároveň upozornila, že i 10 let po finanční krizi je globální ekonomika pomalá. Obchodní a geopolitické napětí mohou dál podkopat její oživení.

A jak by to dopadlo za Rakouska-Uherska? Státy visegrádské skupiny (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a Rakousko si na summitu v Praze potvrdily shodu mimo jiné v otázce migrace, zásadně se ale rozcházejí v pohledu na energetickou budoucnost Evropy. Rakousko je proti jaderné energetice a odmítá, aby na její rozvoj směřovaly unijní peníze určené pro regiony závislé na uhlí. ČR, Slovensko a Maďarsko naopak chtějí posilovat význam jádra ve svém energetickém mixu. Premiér Andrej Babiš summit využil i k bilaterální schůzce s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, za nejdůležitější věc pro prohloubení vztahů označil vybudování dálničního propojení obou zemí.

VW se bojí osudu Nokie. Volkswagen se musí urychleně transformovat, aby se nestal další Nokií, kterou na trhu mobilních telefonů předstihl Apple. Vyššímu managementu německého koncernu to ve čtvrtek řekl generální ředitel VW Herbert Diess. Automobilový koncern chce restrukturalizací majetku, snížením nákladů a expandováním do nových technologií zvýšit svou tržní hodnotu na 200 miliard eur ze stávajících zhruba 91 miliard eur.

Po jádru konec i s uhlím. Rozhodnutí opustit v Německu výrobu elektřiny z hnědého uhlí a postup, jak zajistit přechodné období znamená, že do 10 let zanikne asi 6 000 pracovních míst, uvedla německá společnost RWE, která je největším producentem elektřiny v Německu. Spolková vláda se ve čtvrtek dohodla na podmínkách přechodného období s představiteli spolkových zemí, kde se těží uhlí. Na kompenzaci zaměstnancům, firmám a místním vládám vynaloží přes 40 miliard eur.

DOST bylo byznysu, vzhledem k počasí to na hory moc nevypadá tak zde je něco pro chvíle odpočinku v podobě kulturního okénka:

Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.