Biatlon v obýváku. Původní dětskou zábavu povýšili na podnikání

Poslední listopadový týden startuje nová biatlonová sezóna a s ním i fanouškovské šílenství. Základna fandů tohoto zimního sportu se totiž za poledních deset let značně rozrostla. Ze sportu v pozadí zájmu se biatlon postupně vypracoval mezi pět nejsledovanějších českých sportů. Stal se pravidelnou součásti (nejen) víkendových televizních programů.

Popularita sportu podnítila také vznik Biatlonu do obýváku, jež z obyčejného pasivního fandění dělá akční záležitost.

Za všechno může děda

Původně dětská hra, kterou pro vnoučata vyrobil otec Daniela Rücka, jednoho ze zakladatelů projektu a vlastně již firmy, se převtělila do podnikatelského projektu, který zatím spolkl bezmála dvoumilionovou investici.

“Někdy v roce 2015 chtěl můj táta udělat mým dětem Vilíkovi a Evičce (a možná i mě) radost. Jednou jsem před ním zmínil, že jim chci vyrobit „domácí biatlonový terč“, abychom si společnou vášeň pro biatlon mohli v rodině ještě více užít. A než jsem se nadál měli jsme ho doma,” popisuje vznik nápadu Daniel Rück.

Součástí domácnosti se okamžitě stala dokonalá imitace biatlonového terče a děti místo vzájemného ohrožování zamířili pistolemi NERF na pět terčíků. “Po pár “trénincích” začali v obyváku dávat čistě jak ležku tak i stojku. Což se stalo výzvou i pro nás dospělé,” dodává.

VIDEO: Ukázka Biatlonu do obýváku

Zdroj: JeToTu, youtube.com

Z obyváku Rückových se terč za nějaký čas dostal i do Danovy projekční kanceláře, která řeší, jak v budovách zavést vytápění, chlazení a zdravotní techniky.

“Zatímco některé kanceláře mají stolní fotbálky, pingpongové stoly, naše firma začala utužovat kolektiv kancelářským biatlonem. Odtud už nebylo daleko k biatlonu jako “povinné” součásti obchodních jednání,” doplňuje s úsměvem.

Od zábavy k podnikání

Nicméně to, že Dan vzal biatlon i do práce postupně vyklíčilo v celý podnikatelský projekt. Navíc přišlo jaro a s ním i první vlna koronaviru, karantén a homeoffice, což byl jeden z hlavních impulzů dát “dětskému” nápadu reálné obrysy. A tak Dan přizval své dva spolupracovníky Kristýnu Vohradníkovou a Františka Havránka.

“Nebylo to zas tak těžké, oba jsou srdcem sportovci. Kristýna oplývá citem pro design a František zase smyslem pro systém a technickou stránku věci. Na mě tak zbyl obchod a marketing,” popisuje Rück vznik projektu.

Z projektového týmu brzy vnikla samostatná firma JeToTu a výrobek dostal jméno Biatlon do obýváku. Všichni tři se shodují, že je nad rámec jejich běžného projektování pracovní dění kolem biatlonu doslova pohltilo.

“Velkou vzpruhou bylo i to, že pro myšlenku a spolupráci se jako jedni z prvních nadchli ti nejpovolanější, lidi z Českého biatlonového svazu a nabídli nám plnou podporu,” říká Kristýna.

Česká výrobní stopa

Svazu se navíc líbila i myšlenka, že by výroba této “hračky” pro veřejnost vznikala v ryze českých podmínkách a podílely by se na ní jen české firmy. “Nechtěli jsme vyrábět z asijských plastů a dovážet je přes půl zeměkoule ale z přírodních materiálů. Což se sice odráží na surovinových nákladech, ale nejsme závislí na nejisté situaci, kdy bychom navíc museli odebírat zbytečně moc materiálu,” vysvětluje František.

Překvapivé řešení přišlo v momentě, kdy se “domácí biatlon” domluvil na spolupráci s podnikatelskou ikonou – společností Petrof vyrábějící české klavíry s věhlasným jménem a mnohaletou tradicí.

“Jejich precizní práce se dřevem je světový unikát a věděli jsme, že je to pro naše terče ta nejlepší péče, jakou jim můžeme dopřát. Navíc navázání takového partnerství nám potvrdilo, že vyrábíme něco, čemu se dá skutečně věřit a mohlo by mít úspěch.”

Kromě společnosti Petrofu, která dodává všechny dřevěné součásti, pak jsou i další subdodavatelé např. papírových součástí nebo balení české firmy. I díky tomu již tento podzim míří několik stovek balení Biatlonu do obyváku za českými zákazníky.

Za česká humna

“Myslím, že máme světově unikátní produkt, s kterým bychom brzy chtěli zamířit i za hranice. Biatlon je populární i v Německu a Rakousku, takže ten náš “obývákový” by mohl najít své odběratele i tam,” popisuje přeshraniční plány Daniel Rück.

Podle Havránka by do pěti let mohlo s obývákovým biatlonem trénovat kolem pět tisíc Čechů, přibližuje prodejní plány. Pokud by se však podařilo dostat i na německý trh, tak by produkce i odbyt vzrostl minimálně o řád.

Podle něj navíc na světě nemá Biatlon do obýváku konkurenci. “Narazili jsme jen na něco trochu vzdáleně podobného ve Francii, za čímž stojí bývalý mnohanásobný biatlonový šampion Martin Fourcade, ale náš produkt ten “jeho” převyšuje materiálem i zpracováním,” doplňuje svého kolegu Rück.

“Ale zvažujeme, zda s tímto borcem, který nedávno ukončil kariéru, nenavázat nějakou formu spolupráce. Přeci jen jeho jméno má minimálně v Evropě silný zvuk,” plánuje.

Hurá do obýváku

Na startu letošní nové biatlonové sezóny má JeToTu cíl obstát s Biatlonem do obýváku u českých zákazníků. S cenou, která nepřesahuje dva tisíce korun, navíc věří, že by mohl být krásným dárkem pod letošním vánočním stromečkem. V tom by jim měl pomoci další český projekt – velkoobchod s hračkami Pompo.

“Neděláme to vše primárně pro peníze, ale protože nás to baví, a tak je to vlastně u všech partnerů, které jsme pro náš „Biatlon do obýváku“ nadchli a spolupracují s námi. A navíc nemusí naše děti ani dospělí jen furt koukat do mobilů, nabízíme daleko větší zábavu,” uzavírá Dan s tím, že použití se neomezuje jen na obývák ale lze “sportovat” i na zahradě, v létě i v zimě.