  POZVÁNKA

22. 10. 2025 – Konference Good Governance: BYZNYS v nejisté sezóně

Nejistota se stala každodenní realitou byznysu. Firmy čelí rychlým změnám na trhu práce, novým regulacím i tlaku na udržitelnost a digitální bezpečnost. Jak se s tím vypořádat? Jak řídit organizace v prostředí, které se mění dřív, než stihnete dokončit strategický plán? Odpovědi můžete nalézt na konferenci.

Konference Good Governance: Byznys v nejisté sezóně je akcí, kde se sdílí příběhy a zkušenosti, které pomáhají posouvat odpovědné podnikání kupředu v době změn a nejistot. Zdroj: ČTK

Nejistota se stala každodenní realitou byznysu. Firmy čelí rychlým změnám na trhu práce, novým regulacím i tlaku na udržitelnost a digitální bezpečnost. Jak se s tím vypořádat? Jak řídit organizace v prostředí, které se mění dřív, než stihnete dokončit strategický plán?

Právě na tyto otázky budeme hledat odpovědi na konferenci Good Governance: BYZNYS v nejisté sezóně, kterou 22. října 2025 v PressCentru ČTK pořádá ČTK Connect ve spolupráci s odborným garantem S-cope s.r.o a které je Peak.cz mediálním partnerem.

„Ke Good Governance existuje plejáda ISO norem, ale klíčová je praxe. Proto jsme pozvali řečníky, kteří mají co předat a kultivují svou oblast podnikání nejenom dobrým řízením, ale i vedením založeném na etickém chováním a respektu jak ke svým lidem, tak i obchodním partnerům a životnímu prostředí,“  říká za S-cope Veronika Soukupová.

Konference klade důraz na networking – účastníci budou mít prostor pro osobní setkání s řečníky i kolegy z dalších odvětví. Na závěr je navíc připravena exkurze v ČTK, která účastníkům nabídne unikátní pohled do fungování největší zpravodajské agentury v Česku.

„Naším cílem je propojit inspiraci z firemní praxe s aktuálními výzvami, kterým dnes manažeři čelí. Chceme, aby si účastníci odnesli konkrétní nápady, ale i nové kontakty,“ dodává Monika Jindrová z ČTK Connect.

Kdy: středa 22. října 2025, od 9:30 do 15:00 hodin

Kde: PressCentrum ČTK, Opletalova 5, Praha nebo on-line přístup

PODROBNOSTI A VSTUPENKY NAJDETE ZDE

 

