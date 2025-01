Trh s americkými vládními dluhopisy zažil dokonalou bouři. Proč zrovna nyní?

Rok 2025 začal pro americké vládní dluhopisy pěkně zostra. V předvečer velkých aukcí vládních cenných papírů naplánovaných na tento týden se rozjel obří výprodej. Ten vytlačil aukční výnos desetiletého dluhopisu na nejvyšší úroveň od roku 2007 a výnos třicetiletého dluhopisu nad 5 procent.

Dokonalá bouře, která se odehrává na trhu s americkými vládními dluhopisy má přitom nejen poptávkově-nabídkovou dimenzi, ale politický a cyklický rozměr.

Začněme hospodářským cyklem. Byl to před Vánocemi Fed, který skrze jestřábí prognózu upozornil, že optimistická očekávání zabudovaná ve výnosové křivce pro roky 2025 a 2026 nejsou realistická.

Letos zveřejněná konjunkturální data prozatím dávají Fedu za pravdu. Ale podstatné je si říci, že zatím nebyla k dispozici ta nejdůležitější (payrolls budou v pátek) a zcela prozatím absentují nové informace o inflaci.

Kolik ještě trh snese?

Bavíme-li se o Fedu, tak se lze volným krokem posunout k nabídkové straně problému. Americká centrální banka se totiž stále snaží zredukovat svoji bilanci, takže každý měsíc prodává dluhopisy za desítky miliard dolarů.

Je přitom dost možné, že při obrovském federálním deficitu (blíží se 6 procentům HDP) a tudíž potřebě amerického ministerstva financí emitovat velké objemy dluhopisů, se státní autority dostaly již na samu absorpční schopnost trhu.

To má přitom svoji politickou dimenzi. Odcházející Bidenova administrativa totiž neudělala pro redukci schodku vůbec nic, přičemž ta přicházející – Trumpova – pokud mluví o rozpočtu, tak spíše k kontextu snižování daní.

Omezená poptávka

A konečně zmiňme i stranu poptávky po amerických vládních dluhopisech. Ta mimo jiné i z geopolitických důvodů již není tak pestrá jako dříve. Zcela zmizeli dva velcí kupci v podobě Ruska a Číny, jež nakupovali americké vládní dluhopisy do svých FX rezerv.

V případě Číny dokonce může docházet k nuceným prodejům amerických dluhopisů, neboť centrální banka musí bránit kurz oslabujícího jüanu a k tomu používá devizové rezervy, jež v poslední době klesají.

Jak to vše může skončit? V horizontu dní může dost dobře dojít k tomu, že poté co proběhnou velké aukce, se situace zklidní a výnosy poklesnou.

V delším horizontu – týdnů či měsíců – se může stát cokoliv s tím, že výnosově jsme post-covidových maxim prozatím nedosáhli. Na druhou stranu pro držitele amerických dluhopisů může být útěchou a konečnou instancí to, že extrémně vysoké “bezrizikové” úrokové sazby nakonec „zlomí vaz“ rizikovým aktivům (v americkém případě akciím). A to minimálně krátkodobě investory nasměruje do státních pevně úročených instrumentů…