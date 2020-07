Slibem nezarmoutíš, ale záchrana v podobě mohutných investic v Evropě selhává, včetně Česka

Mezi tvrzením evropských vlád, že z krize se musíme proinvestovat a realitou se vytvořila ohromná propast. Rozpočtová pomoc zatím na rozdíl od té měnově-politické vypadá jako chudý příbuzný, mělo by tomu přitom být naopak.

Je třeba si uvědomit, že dnešní pandemická krize je v mnoha ohledech specifická.

V první fázi “vypnutí” ekonomiky nedávalo smysl ji stimulovat. Bylo důležité nabídnout postiženým firmám a domácnostem dočasné likviditní záplaty tak, aby nedošlo k masivnímu propouštění – převažovaly zde zajištěné úvěry a odklady splátek daní.

Za očekáváním

Nejen v Česku však platí, že mamutí záchranné programy nakonec zůstávají za očekáváním – v Česku v rámci programu COVID III bylo po více než měsíci fungování požádáno zatím “pouze” o 13,4 miliardy korun.

Částečně kvůli tomu, že je program nastaven pouze pro malé a střední podniky. Současně proto, že řada podniků před jeho spuštěním využila jiných “záplat” – zejména možnosti odložit splátky úvěrů (hodnota úvěrů se blíží 300 miliardám korun). Nebo odložit splátky daní, popřípadě načerpat příspěvky na zaměstnance skrze programy antivirus.

Druhá fáze rozhodne

Volání po dalším “New dealu” a “proinvestování se z krize” ale spadá až do druhé fáze krize, do které vstupujeme v tuto chvíli. V té půjde o to, udržet v chodu poptávku otřesenou “koňskou” dávkou nejistoty.

A tady jsou představené programy na rozdíl od první fáze (spoléhající na dočasné záplaty) daleko skromnější.

Britský premiér Boris Johnson otevřeně mluví o britském “New deal” programu, i když se jedná o jednoduché urychlení vybraných oprav nemocnic a silnic v celkovém objemu okolo 5 miliard liber – to je půl procenta britského HDP.

Pro srovnání Rooseveltův New Deal měl celkový objem pohybující se v desítkách procent HDP.

Ani Německo na tom není o mnoho lépe. Plány na zaručené úvěry a odklady splátek daní pro první fázi krize sice přesahovaly 50 procent HDP, ale pravděpodobně ambiciózních cílů nebude dosaženo. Stimulační balík pro druhou fázi krize dosahuje “jen” zhruba 2,5 procenta HDP.

A nejinak je tomu v Česku, kde se zatím nedaří přesunout pozornost od dočasných výpadků likvidity k “rozumné a chytré” stimulaci poptávky…