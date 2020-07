Restart ekonomiky by neměl zapomínat na životní prostředí

Společně s mnoha dalšími firmami z oblasti energetiky, financí a občanské společnosti se HSBC připojuje ke Komisi pro energetický přechod (ETC), aby se zasadila o to, že finanční pomoc bude investována do přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku s nulovými čistými emisemi. „Posílení odolnosti vůči budoucím šokům by mělo být hlavní prioritou v našich plánech na oživení ekonomiky,“ píše ve svém komentáři Daniel Klier, ředitel udržitelného financování HSBC.