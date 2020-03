Proč neposílit vliv ve světě aneb čínské hašení požáru, který říše středu sama rozfoukala

Až krize pomine, bude namístě s chladnou hlavou zanalyzovat kroky české vlády. Podobně bude nutné podívat se střízlivě na to, co se děje kolem česko-čínských vztahů. Teď sice panuje nadšení, že jen Čína je schopna vyrobit a dodat ochranné pomůcky či respirátory, ale je to stejná Čína, odkud se smrtící virus začal šířit; za okolností, které rozhodně nejsou hodny obdivu, píše ve svém komentáři Robert Břešťan, šéfredaktor serveru HlídacíPes.org.