Mohlo by vás také zajímat
Nebezpečný mýtus o Buffetově indikátoru žije i po 25 letechLibor Akrman 4. listopadu 2025
Poměr celkové tržní kapitalizace akcií k HDP, bývá často označován za oblíbený ukazatel legendárního investora z Omahy. Dokonce mu vynesl…
Povolební analýza: Novou vládu čeká šest klíčových rizik a výzevLibor Akrman 3. listopadu 2025
Výsledek říjnových voleb ovlivní politické i ekonomické vztahy se zahraničními partnery. Podle analytiků společnosti Coface lze očekávat, že se výrazné…
Budoucnost obuvi a oblékání? Nike představil futuristické boty a bundu plné technologiíLibor Akrman 31. října 2025
Nike představil projekt Amplify, první pohonný systém pro běžecké boty na světě, který má běžným sportovcům usnadnit pohyb a umožnit…
Pětibilionová NVidia; česká ekonomika mile překvapila a Znovín mění majitele aneb souhrn ekonomických událostí 43. a 44. týdne 2025
ERÚ navrhuje zvýšit ceny regulované složky energií; Musk spustil Grokipedii; Pětibilionová NVidia a čtyřbilionoví Apple a Microsoft; Fed snížil sazby; ECB na sazby nesáhla; Amazon ohlásil propouštění; konec sdílených koloběžek v Praze; Penta navyšuje investice do zdravotnictví; sankce USA zamířily na Rosněfť a Lukoil; Češi mají nejdražší elektřinu v EU a příval kvartálních firemních výsledků (mj. Alphabet; KB, PPF; Škoda Auto či VW).
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Ten, kdo pracuje v technologiích, vytváří budoucnost, prohlásila kdysi Melinda Gates, bývalá manželka Billa Gates, který nedávno oslavil 70 let. Ale zpět k těm technologiím, z nichž některé mě v posledních dnech zaujaly. Jednou z nich je Grokipedia, což je odpověď Elona Muska na online encyklopedii Wikipedia, jíž má ale s pomocí AI překonat a hlavně má hledat pravdu a pomoci s porozuměním vesmíru. Nové technologie ve svých výrobcích ukázala i společnost Nike – mj. botu s pohonem, která usnadní chůzi nebo „nafukovací“ bundu, jež mírou nafouknutí bude korigovat teplotu oblečeného. Jde jen o pár ukázek „tvorby budoucnosti“, která se každodenně na světě objevuje, ale rozhodně je důkazem, že technologie stále více a více ovlivňují náš život. (ostatně bez nich byste nečetli ani tyto řádky). Snad se ale nenaplní slova švýcarského dramatika Maxe Frische, že „technologie dokáží uspořádat svět tak, abychom ho nemuseli prožívat…“
ERÚ zvyšuje ceny regulované složky energií
Regulovaná složka ceny energií pro domácnosti příští rok stoupne v průměru o stovky korun. Počítá s tím návrh Energetického regulačního úřadu (ERÚ), k němuž úřad zahájil konzultace. Část ceny elektřiny pro domácnosti určovaná státem by podle něj měla oproti letošku vzrůst o 2,7 %, u plynu o 4,7 %. Nejde ale zatím o finální ceny, jejich výše se ještě může výrazně změnit. Novinářům to řekl předseda Rady ERÚ Jan Šefránek.
Česká ekonomika mile překvapila
Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,7 %. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,7 %. Vyplývá to ze zveřejněného předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Analytici většinou očekávali nižší růst HDP. Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta meziroční růst HDP podpořily zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. „K mezičtvrtletnímu růstu přispěla i zahraniční poptávka,“ konstatoval Kermiet.
Znovín mění majitele
Vinařství Znovín Znojmo, které patří k největším v Česku, má nového majitele. Koupil jej nově vzniklý holding ZWG.WINE, kam patří už vinařství Lahofer, Waldberg a Hanzel. Holding vytvořili majitelé těchto tří vinařství a je čistě českou společností. Holding o akvizici informoval v tiskové zprávě, hodnotu neuvedl. Znovín Znojmo byl na prodej od loňského roku, vedení společnosti to sice dříve potvrdilo, ale odmítlo tento postup jakkoliv komentovat s tím, že jde o záležitost vlastníka. Tím byl od 90. let Zdeněk Palát.
Musk spustil Grokipedii
Elon Musk uvedl do provozu první verzi vlastní on-line encyklopedie Grokipedia založené na umělé inteligenci. Projekt, který má představovat alternativu k Wikipedii, provázely při spuštění technické problémy – web byl několik hodin nedostupný. Grokipedia, pojmenovaná po jazykovém modelu Grok společnosti xAI, má podle Muska nabídnout modernější a rychlejší přístup ke znalostem.
Pětibilionová NVidia a čtyřbilionoví Apple a Microsoft
Americký výrobce čipů Nvidia se stal první firmou na světě, jejíž tržní hodnota dosáhla pěti bilionů USD (104,5 bil. Kč). Nvidia stojí v čele světového trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI) a výrazně těží z prudkého růstu zájmu o tuto technologii, uvedla agentura Reuters. Nvidia již byla první firmou, která překonala hranici čtyř bilionů USD, a to letos v červenci.
Historický milník si zapsaly i americké technologické společnosti Apple a Microsoft. Jejich tržní hodnota poprvé přesáhla čtyři biliony dolarů (téměř 84 bil. Kč). Apple se tak stal třetí veřejně obchodovanou společností na světě, která tuto hranici pokořila, napsala agentura Bloomberg. Jako první hranici čtyř bilionů dolarů překonal letos v červenci americký výrobce čipů Nvidia. Krátce poté ho následoval americký softwarový gigant Microsoft.
Fed snížil sazby
Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 %. Fed zároveň v tiskové zprávě oznámil, že obnoví omezené nákupy státních dluhopisů, protože peněžní trhy vykazují známky nedostatku likvidity. Šéf Fedu Jerome Powell pak na tiskové konferenci vyjádřil opatrnost ohledně budoucího vývoje. „V diskusích výboru na tomto zasedání se objevily velmi rozdílné názory na to, jak postupovat v prosinci,“ řekl. Dodal, že další snížení základní úrokové sazby na prosincovém zasedání není předem rozhodnuté.
ECB na sazby nesáhla
Evropská centrální banka podle očekávání ani na říjnovém jednání úrokové sazby nezměnila. Základní sazba je 2,15 % a depozitní 2,00 %. Úroky jsou tak nejnižší od listopadu 2022. Naposledy centrální banka měnovou politiku uvolnila na začátku června.
Amazon ohlásil propouštění
Amazon zruší zhruba 14 000 pracovních míst ve své firemní části. Krok je součástí širší restrukturalizace, jejímž cílem je zefektivnit řízení a uvolnit zdroje pro rozvoj generativní umělé inteligence, do které společnost výrazně investuje. Propouštění se dotkne zhruba 4 % firemních a technologických pozic. Podle vedení má změna pomoci vytvořit efektivnější organizační strukturu, která umožní rychlejší rozhodování a lepší reakci na nové příležitosti.
Mews rozšiřuje aktivity v USA o další akvizici
Mews, přední operační systém pro hotelnictví a sdílené prostory, oznamuje akvizici americké AI společnosti DataChat. Tento krok představuje zásadní posun v dlouhodobé misi Mews vyvíjet plně autonomní hotelové systémy založené na umělé inteligenci. Integrace technologie DataChat umožní hotelům rychleji pracovat s daty, automatizovat provozní rozhodování a zvýšit efektivitu bez nutnosti technických znalostí. Tento krok navazuje na globální růstovou strategii Mews a posiluje její technologické schopnosti. Společnost tak uskutečnila již 14. akvizici, z toho třetí v letošním roce.
Výpadek postihl Microsoft Azure
Cloudovou službu Azure americké firmy Microsoft dnes postihl výpadek. Firma to uvedla na webu s tím, že zajistila opravu a klienti by měli postupně pozorovat známky zotavení systémů. Problém hlásily aerolinky Alaska Airlines nebo JetBlue Airways. Uživatelé potom hlásili problémy například s cloudovou verzí Office (Microsoft 365), herními aplikacemi Minecraft a XBox Live, chatbotem Copilot nebo aplikacemi kavárenských řetězců Costco a Starbucks, uvedla agentura AP.
Konec sdílených koloběžek v Praze
Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek, schválili radní města. Důvodem zákazu je dlouholetá kritika vozítek ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy, podle kterých parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé především z řad turistů nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce.
Penta navyšuje investice do zdravotnictví
Společnost Penta Hospitals koupila šest nemocnic, agenturu domácí péče a zdravotnickou školu, které v ČR provozuje zdravotnická skupina Group Mediterra. Hodnotu akvizice, kterou ještě musí posoudit Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), neuvedla. Penta Hospitals provozuje 11 nemocnic, další poskytovatele domácí péče a domovy pro seniory nebo nemocné s demencemi.
Sankce USA zamířily na Rosněfť a Lukoil
Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Informovaly o tom agentury AFP, AP a Reuters. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože ruský prezident Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině, kterou americký ministr označil jako nesmyslnou. Sankce podle agentury AP míří nejen na Rosněfť a Lukoil, ale také proti desítkám jejich dceřinných společností. V reakci na toto opatření stoupla cena ropy.
OpenAI dokončila restrukturalizaci
OpenAI oznámila dokončení rozsáhlé restrukturalizace, která upevňuje její postavení jako neziskové organizace s majoritním podílem ve své komerční divizi. Microsoft nově drží zhruba 27 procent společnosti, čímž potvrzuje svou roli klíčového partnera a investora. OpenAI také připravuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO), která by mohla hodnotu společnosti posunout až na 1 bilion dolarů. Na základě informací od zdrojů obeznámených se záležitostí o tom informovala agentura Reuters.
Češi mají nejdražší elektřinu v EU
Ceny elektřiny pro domácnosti zůstaly v České republice v prvním pololetí podle standardu kupní síly (PPS) nejvyšší z celé Evropské unie, oznámil unijní statistický úřad Eurostat. PPS je uměle vytvořená měna, která zohledňuje rozdíly v kupní síle v jednotlivých zemích. Ceny elektřiny v Česku v pololetí podle Eurostatu činily 39,16 PPS za 100 kilowatthodin. Následovaly Polsko s 34,96 PPS a Itálie s 34,40 PPS. Nejnižší cena byla naopak na Maltě, a to 13,68 PPS. V Maďarsku pak elektřina domácnosti stála 15,01 PPS a ve Finsku 18,70 PPS.
S&P snížila rating Francii
Ratingová agentura S&P snížila úvěrové hodnocení Francie z AA- na A+, a to kvůli očekávanému růstu veřejného dluhu nad původní odhady. Podobný krok učinila už před měsícem agentura Fitch, Moody’s bude o Francii rozhodovat příští týden.
Evropský startup Nexos.ai jede
Litevský startup Nexos.ai přitahuje pozornost investorů díky své platformě, která firmám umožňuje využívat umělou inteligenci bez rizika úniku dat. Do série A vložily 30 mil. eur fondy Index Ventures a Evantic Capital. Startup působí jako prostředník mezi zaměstnanci a AI systémy a pomáhá tak firmám zavádět umělou inteligenci bezpečně a v souladu s předpisy.
Warner Bros. Discovery na prodej?
Akcie mediální skupiny Warner Bros. Discovery prudce posílily poté, co firma oznámila, že rozšiřuje strategické přezkoumání svého podnikání a je otevřena prodeji. Společnost uvedla, že obdržela nevyžádané nabídky od několika zájemců, přičemž nadále pokračuje v plánu rozdělit se na dvě samostatné divize — streamovací část a globální televizní sítě.
Samsung jde do smíšené reality
S headsetem pro smíšenou realitu (XR) vstupuje na trh společnost Samsung se svým modelem Galaxy XR, který se začne prodávat za 1 800 dolarů, tedy zhruba za polovinu ceny Apple Vision Pro. Kupující navíc získají přístup k AI asistentovi Google Gemini a YouTube Premium na rok zdarma. Headset vznikl ve spolupráci se společnostmi Google (software) a QUALCOMM (čipová sada). Galaxy XR nabízí prostředí, v němž se aplikace zobrazují jako plovoucí okna v prostoru, a ovládá se gesty nebo hlasem. Design nápadně připomíná Vision Pro – zakřivené sklo, kovové prvky, externí baterie.
Google a NextEra obnoví „jaderku“ v USA
Společnosti Google a NextEra Energy oznámily plán na obnovení provozu jaderné elektrárny Duane Arnold v americké Iowě. Projekt, který zatím čeká na schválení regulačních úřadů, má do roku 2029 zajistit bezuhlíkovou energii pro provoz datových center a systémů umělé inteligence Googlu a zároveň posílit stabilitu místní elektrické sítě. Google plánuje odebírat elektřinu z elektrárny o výkonu 615 MW jako bezuhlíkový zdroj 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, pro své cloudové a AI aktivity ve státě. Přebytečnou energii odkoupí největší místní distributor Central Iowa Power Cooperative.
Škodovce rostou prodeje
Největší tuzemská automobilka Škoda Auto zvýšila za letošní 3 čtvrtletí meziročně celosvětový prodej o 14,1 % na 765.700 aut. Z toho 616.300 vozů značky Škoda prodala v Evropě, což jí řadí na třetí místo na trhu. Tržby automobilky se zvýšily o 9,5 % na 22,344 mld. eur (v přepočtu zhruba 544 mld. Kč), provozní zisk pak o 5,4 % na 1,79 mld. eur (asi 43,6 mld. Kč). Rentabilita tržeb se pohybovala na osmi procentech proti 8,3 % loni. Investice vzrostly o desetinu na 1,3 mld. eur, což je zhruba 31,7 mld. Kč.
Český e-commerce čeká rekordní sezónu
Podle dat společností Shoptet a Flowpay v prvním pololetí počet objednávek v tuzemském e-commerce meziročně vzrostl o asi 12 % a průměrná hodnota objednávky se zvýšila zhruba o 4 %. V první polovině roku rostly prodeje zejména v kategorii dům a zahrada, zatímco s blížícími se svátky je zvýšený zájem o kategorie potravin a elektroniky, což dlouhodobě souvisí s předvánoční poptávkou.
Netflix rozštěpí akcie
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix chystá štěpení svých akcií v poměru 10 : 1. Rozdělené akcie, jejichž cena se nyní pohybuje zhruba poblíž úrovně 1100 USD, by se měly na burze obchodovat od 17. listopadu, oznámila firma. Podle zdrojů agentury Reuters má také zájem o část mediální společnosti Warner Bros. Discovery, jež mimo jiné provozuje konkurenční platformu HBO Max a filmové studio Warner Bros.
Popeyes hlásí 9. restauraci v ČR
Další zastávkou expanze Popeyes v České republice se staly Pardubice. Popeyes, americký řetězec, jehož příběh se začal psát už v roce 1972 v New Orleans, otevřel první restauraci na východě Čech v pardubickém Grandu, funkcionalistickém obchodním centru, které za poslední rok a půl prošlo intenzivní rekonstrukcí. Do konce roku Popeyes vstoupí i do dalších regionů, připraveno je hned několik projektů: v Plzni, Olomouci nebo například v Ostravě. Do roku 2033 má být v Česku otevřeno 60 restaurací Popeyes.
KHNP posiluje spolupráci s českými podniky
Na 150 českých společností se v průběhu října scházelo k informačně nabitým individuálním rozhovorům se společností KHNP. Ta je hlavním dodavatelem nových jaderných bloků v Dukovanech. Akce se zúčastnil také tým Korea sdružující další významné korejské společnosti spolupracující s KHNP a jaderné sdružení KAIF. Konzultace byly určeny firmám, které se chtějí účastnit otevřených výběrových řízení na dodávky pro výstavbu EDU II.
VARS Brno zlepšil správu silnic na Vysočině
V Kraji Vysočina byl v uplynulých týdnech spuštěn nový informační systém INFRA-FIM, který technologicky mění a integruje způsob správy a plánování údržby silniční infrastruktury v Kraji Vysočina. Projekt nového informačního systému Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (KSÚSV), vyvinutý společností VARS BRNO a.s. s podporou Evropské unie, představuje velký krok k digitalizaci a modernizaci procesů správy krajské silniční infrastruktury.
Nejlepší evropská pivní expozice je v Praze?
Multimediální zážitková expozice Pilsner Urquell: The Original Beer Experience
získala prestižní ocenění. Stala se nejlepší pivní zážitkovou prohlídkou v Evropě. V
evropské části soutěže World Travel Awards porazila například návštěvnické centrum
Heinekenu nebo Stella Artois. Expozice v centru Prahy moderním a interaktivním způsobem vypráví příběh nejslavnějšího českého ležáku.
Smartwings hlásí nové destinace
Letecká společnost Smartwings výrazně rozšiřuje síť svých pravidelných linek v rámci zimního letového řádu 2025/26. Nově nabídne přímé lety z Prahy do 7 evropských destinací: Bruselu, Barcelony, Porta, Bukurešti, Bilbaa, Toulouse a Říma.
Ikonix: nový hráč mezi developery a energetiky
Společnost IKONIX se chce v oblasti rezidenčních nemovitostí a bateriových úložišť zařadit se mezi nejvýznamnější hráče na tuzemském trhu. V rámci divize Real Estate má momentálně v přípravě 9 developerských projektů v celkové hodnotě přes 3,2 mld. Kč, což zahrnuje více než 400 bytů v Praze i mimo ni. Ve výstavbě už je Nová Cihelna Kladno se 111 jednotkami, další tři projekty v hlavním městě se IKONIX chytá spustit do konce tohoto roku. V divizi Energy pak firma aktuálně v České republice zajišťuje development 5 velkokapacitních bateriových úložišť s celkovým výkonem 60 MW. Ke spuštění nyní chystá jeden z prvních projektů bateriového úložiště bez zdroje (stand-alone battery) v Česku.
Ceny bytů v Brně dále stoupají
Trh s novými byty v Brně pokračuje v nebývalém tempu růstu. Během třetího čtvrtletí dosáhla průměrná nabídková cena novostaveb hodnoty přes 143 tis. Kč/m2, což představuje nárůst o 9,1 % od začátku roku 2025. Současně developeři prodali 306 nových bytů, meziročně o 11 % více. Zájem kupujících tak přetrvává navzdory postupnému zdražování. Vyplývá to z nejnovější analýzy společnosti Trikaya, která vývoj brněnského rezidenčního trhu dlouhodobě sleduje.
Příval firemních výsledků za 3.kvartál pokračuje:
Potěšily: Komerční banka; Alphabet; PPF; Aircraft Industries; UniCredit Bank ČR a SR; Moneta Money Bank; Komerční banka; Škoda Auto; Raiffeisenbank; CATL; GM; Coca-Cola; Hilton Worldwide Scientific; Thermo Fischer Scientific; Volvo Car; American Airlines; Mobileye; Union Pacific; Procter&Gamble; Sanofi; Intel; HSBC; UPS; American Tower; UnitedHealth; SK Hynix; Norský státní fond; Boeing; Samsung Electronics; Ely Lilly; Mastercard; Erste Bank; Česká spořitelna; Amazon; Apple;
Spíše zklamaly: Volkswagen; AT&T; Tesla; Stellantis.