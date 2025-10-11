Mohlo by vás také zajímat
Odešla jaderná dáma; Česko bude mít vlastní továrnu na AI a Trump navyšuje cla na Čínu aneb souhrn ekonomických událostí 41. týdne
Zemřela dlouholeté šéfka SÚJB Dana Drábová; ceny zlata a stříbra posunuly rekord; ČNB navyšuje zlaté rezervy; bitcoin překonal rekord; pražské Palladium koupí fond Erste; CSG expanduje do dronů; EU ochrání oceláře vyššími cly; ČEZ na zimu zlevňuje; prodeje aut zrychlují; Rozpočtová rada: veřejné finance potřebují další konsolidaci nebo WOOD & Company nabídne investice do baterií.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
tak máme po volbách. Dopadly podle vašeho očekávání, nebo máte spíše pocit zklamání? Ať tak či tak, stejně s tím teď nic nenaděláme. A podle odpovědi na výše položenou otázku se nyní budou rodit naše pocity v očekávání nové vlády, která se pomalu ale jistě rodí. Sice se hlavně řeší, kdo a kde bude sedět, což je sice důležité, ale přesto to vzbuzuje jisté rozpaky. Už méně se řeší, v čem nová vláda posune Českou republiku ke „světlejším zítřkům“. (kromě lamentování Andreje Babiše nad nedostatkem financí, což bude potřeba „zalátat“ prohloubením rozpočtového schodku). „Hned“ po dobru pro „naše lidi,“ po němž volá hnutí ANO s SPD a používání „zdravého rozumu“ (jak tvrdí Motoristé sobě) se řeší rozdělení vlivu a moci. Ostatně už prezident USA Abraham Lincoln říkával: „Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc…“
Zemřela Dana Drábová
Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. V čele instituce stála od roku 1999, tedy více než čtvrtstoletí. Zapojila se také do komunální politiky – byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.
Česko bude mít továrnu na AI
Česká republika bude mít svou továrnu na umělou inteligenci – Czech AI Factory (CZAI) a s ní v Ostravě i nový AI superpočítač. Celý projekt vyjde zhruba na jednu miliardu korun. VŠB – Technická univerzita Ostrava vede konsorcium, které uspělo ve výzvě na vznik evropských továren pro umělou inteligenci, kterou vypsal společný celoevropský podnik EuroHPC. CZAI a superpočítač budou sloužit malým a středním podnikům, průmyslu i veřejnému a výzkumnému sektoru.
Trump navyšuje cla vůči Číně
Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy uvalí na Čínu další dodatečná cla ve výši 100 procent. V platnost mají vstoupit nejpozději 1. listopadu, napsal na sociální síti Truth Social. Trump dodal, že USA také zavedou vývozní kontroly na veškerý kriticky důležitý software vyrobený v USA.
Cena zlata a stříbra posunuly rekord
Cena zlata se poprvé dostala na rekordních více než 4000 USD (83.500 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato mimo jiné přispívá nejistota kolem financování federální vlády ve Spojených státech, ale i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.
V týdnu rostla i cena stříbra, když zdolala psychologickou hranici 50 USD (1048 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), kde byla naposledy v roce 1980. Tehdy byl prudký růst cen výsledkem manipulace, když se dva bratři z Texasu pokusili trh se stříbrem ovládnout.
ČNB navyšuje zlaté rezervy
Česká národní banka (ČNB) nakoupila ve třetím čtvrtletí 4,9 tuny zlata. V rezervách ho ke konci září měla rekordních 66,8 tuny, vyplývá z údajů o struktuře devizových rezerv, které ČNB zveřejnila. Zlato činilo 4,9 % veškerých devizových rezerv centrální banky. Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti uvedl, že do roku 2028 by měly zlaté rezervy dosáhnout 100 tun.
Bitcoin překonal rekord
Cena bitcoinu o minulém víkendu poprvé překročila 125 000 USD , čímž překonala rekord z poloviny srpna. Podle analytiků k růstu přispívá zvyšování cen dalších aktiv, jako jsou akcie a zlato, respektive kombinace tržních nálad, kdy na jedné straně část investorů dále sází na rizikové instrumenty, zatímco další vyhledávají bezpečná aktiva. Bitcoin pro různé segmenty investorů plní roli obou. Od začátku roku kryptoměna posílila o více než 30 %.
Pražské Palladium koupí fond Erste
Realitní fond Reico z rakouské skupiny Erste kupuje obchodní centrum Palladium Praha. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svých internetových stránkách. Výši transakce antimonopolní úřad neuvádí. Obchodní centrum v současnosti vlastní německá společnost Union Investment, koupila jej v roce 2015 za 570 mil. eur, což je v aktuálním přepočtu téměř 14 mld. Kč.
Pokuta pro ČD
České dráhy musí zaplatit pokutu šest milionů korun, kterou jim vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za chyby při nákupu elektrických vlaků pro regionální dopravu. Rozhodnutí úřadu potvrdil i jeho předseda Petr Mlsna. Rozhodnutí je tak pravomocné a dráhy musí pokutu zaplatit. České dráhy zvažují obranu u soudu.
CSG expanduje do dronů
Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada založil novou firmu AviaNera Technologies a.s., která se zaměří na výrobu bezpilotních prostředků (takzvané Unmanned Aerial Systems) a pokročilých zbraňových systémů. Povede ji Pavel Čechal, bývalý výkonný ředitel PBS Group. Prioritou nově založené společnosti bude výroba pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky, tedy například drony. AviaNera podle CSG také aktuálně jedná o několika akvizicích firem v Evropě.
EU ochrání oceláře vyššími cly
Evropská komise (EK) oficiálně představila nový plán na ochranu ocelářského sektoru v Evropské unii. Navrhuje v něm snížit kvóty na dovoz oceli o 47 % na 18,3 mil. tun ročně. Clo na dodávky přesahující tyto kvóty by se mělo zároveň zvýšit na 50 % z dosavadních 25 %, uvedla komise v tiskové zprávě.
ČEZ na zimu zlevňuje
Energetická společnost ČEZ se začátkem letošní topné sezony zlevnila fixované dodávky energií. Ceny plynu a elektřiny s dvou a tříletým závazkem snížila o stovky korun za megawatthodinu (MWh). Největší tuzemský dodavatel energií nově nabízí dodávky plynu s dvouletou fixací za 1180 Kč za MWh s DPH, což znamená meziroční zlevnění o 25 %. Podle dat společnosti tak zákazníci vytápějící domácnost plynem s průměrnou spotřebou kolem 10 MWh ušetří přes 3900 Kč za rok. Plyn s tříletým závazkem ČEZ nabízí za 1089 za MWh s DPH, což je oproti loňsku o 40 % méně. U domácností, které plynem topí a mají průměrnou spotřebu deset MWh ročně, to znamená úsporu asi 9000 Kč ročně. Kromě toho ČEZ plánuje další zlevnění tradičně od ledna příštího roku, kdy sníží ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou. Ceny energií postupně snižují i další dodavatelé.
Prodeje aut zrychlují
Prodej nových osobních aut v Česku za tří čtvrtletí vzrostl o šest procent na 182.437 vozů. V září registrace vzrostly o 17 %, oznámil Svaz dovozců automobilů. Nejvíce aut, celkem 62.260 aut, prodala Škoda, následuje Hyundai s prodejem 15.403 vozů a třetí je Toyota s 13.108 vozy. Na dalších místech jsou Volkswagen a Kia.
Rozpočtová rada: Veřejné finance potřebují další konsolidaci
České veřejné finance se v letech 2024 a 2025 posunuly k udržitelnosti, zatím je ale stále nelze označit za dlouhodobě zdravé a stabilní. Ve výroční Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí to uvedla Národní rozpočtová rada (NRR). Zároveň zdůraznila, že je potřeba přijaté změny zachovat a pokračovat v další rozpočtové konsolidaci. Upozornila také, že kvůli zvýšení výdajů na obranu se o rok přiblížil náraz do dluhové brzdy, bez dalších opatření nastane v roce 2037.
WOOD & Company nabídne investice do baterií
Podfond WOOD & Company Renewables oznámil akvizici dvou nových projektů bateriových úložišť ve Švédsku a Finsku. Investiční kolo je otevřeno do 31. října 2025 a fond cílí na dlouhodobý výnos 15 % ročně. Do roku 2030 by se měla kapacita evropských bateriových systémů zvýšit minimálně čtyřnásobně, což z nich činí klíčový prvek energetické transformace.
Investice do historie kapely Lucie
Říjen bude na Portu Gallery patřit české hudební legendě – kapele Lucie. Již 16. října odstartuje exkluzivní úpis, díky němuž se zájemci mohou stát spoluvlastníky osmnácti unikátních memorabilií, které mapují hudební vývoj i osobní příběhy členů kapely. Nejde přitom jen o předměty spojené s jednou z největších rockových kapel u nás, ale také o investici do kusu české hudební historie.
Zásilkovna už má 6000 boxů
Zásilkovna, logistická technologická firma ze skupiny Packeta, dosáhla významného milníku. V České republice provozuje už 6000 výdejních boxů a má tak zdaleka nejširší a nejhustší síť v zemi. Jubilejní Z-BOX spustila ve Vsetíně. Od instalace prvního boxu uplynulo pět let a tato metoda doručování se stala nejrozšířenějším způsobem vyzvedávání zásilek.
Samsung a OpenAI budou spolupracovat
Firmy OpenAI, Samsung Electronics, Samsung SDS, Samsung C&T a Samsung Heavy Industries ohlásily záměr vytvořit strategické partnerství. Účelem je zrychlit vývoj globální infrastruktury pro AI datová centra a společně vyvíjet technologie v souvisejících oblastech. Samsung dá v rámci spolupráce k dispozici špičkové schopnosti svých firem v oblasti polovodičů, datových center, stavby lodí, cloudových služeb a námořních technologií.
PayU a Klarna spojují v Česku síly
Poskytovatel platebních řešení PayU rozšiřuje nabídku v Česku o odložené platby od společnosti Klarna, které zákazníků přinesou ještě větší flexibilitu při nakupování. Po úspěšné spolupráci v Polsku nyní oba fintechy posouvají své partnerství na trh s výrazným růstovým potenciálem a poptávkou po inovativních e-commerce řešeních. Jednou z prvních platforem, kde budou služby Klarna dostupné, je online tržiště Allegro. Zákazníci si budou moci vybrat, zda zaplatí do 30 dnů, nebo ve třech bezúročných splátkách. Brzy se přidají i další čeští obchodníci využívající platební bránu PayU.
Hypoindex: sazby klesly
Průměrná sazba hypoték na počátku října klesla a je nejníže od dubna 2022. Činila 4,91 %, ve srovnání se zářím se snížila o 0,08 procentního bodu. Tahounem poklesu jsou pětileté fixace, zatímco tříleté sazby mírně vzrostly. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 % hodnoty nemovitosti.
