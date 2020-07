Další průnik digitalizace do práva. Již brzy by mělo jít založit společnost on-line

Novela notářského řádu, která aktuálně čeká ve sněmovně na projednání, obsahuje i tolik

potřebnou digitalizaci zakládání obchodních společností. Novela navazuje na zákon o právu na digitální služby, díky kterému mají lidé získat právo řešit úřední věci elektronicky.

Zájemce o podnikání by v případě jejího schválení nemusel například kvůli založení společnosti s ručením omezením (s. r. o.) chodit do notářské kanceláře, ale vše by vyřídil doma na počítači.

Velký důraz přitom novela klade na zabezpečenou komunikaci a identifikaci žadatele. To považuji za zásadní, protože nejrůznější návrhy řešení, se kterými jsem se dosud setkal, byly odmítány zejména kvůli absenci těchto prvků.

Na dálku

Návrh počítá od příštího roku s možností, že si notář údaje potřebné k založení společnosti ověří u dotčených institucí (v základních registrech a informačních systémech veřejné správy). Bez fyzické přítomnosti žadatele, se kterým vše vyřizuje prostřednictvím zabezpečeného videopřenosu s využitím prostředků pro vzdálenou identifikaci a autentizaci, pak on-line zapíše obchodní společnost do obchodního rejstříku.

Notářský zápis vznikne za využití úředních průkazů vybavených podle evropské legislativy čipem (tedy eObčanky neboli elektronického občanského průkazu), elektronického podpisu a NFC čtečky v chytrém mobilním telefonu. Tu aktuálně využíváme třeba místo platební karty v obchodech.

Nejednalo by se pouze o v poslední době často diskutované zakládání společností s ručením omezeným, ale o všechny zákonné úpravy všech typů obchodních společností.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Není důvod využít nabídku ke koupi předem založené firmy

Nový stavební zákon nemusí znamenat spásu pro stavebníky. Proč může přinést další zpomalení staveb?

Jak blockchain podkopává dnešní pevně zakořeněné struktury moci

Ochrana před bílými koňmi

Naprosto klíčová je ochrana před účelovým zakládáním subjektů, kde je jako statutární orgán dosazen tzv. bílý kůň.

V souvislosti s potíráním hospodářské kriminality, a zejména s opatřeními proti praní špinavých peněz se ukazuje, že lidský faktor je v tomto procesu zatím nezastupitelný.

Díky navrhovanému procesu bychom byli schopni žadatelům zakládat společnosti ne za den, ale za pouhou jednu hodinu a výrazně by se snížila také administrativní zátěž.

Zároveň by tak Česká republika zajistila plnou transpozici směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností. A to včas a hlavně bez jakýchkoliv nároků na státní rozpočet!

Odpadl by také důvod kupovat na klíč založené, takzvané ready-made společnosti, o jejichž finanční historii nemusí nový majitel vždy obdržet všechny informace. A žádné přísežné prohlášení by jej před případným finančním závazkem samozřejmě neochránilo.

Lehčí start podnikání

Elektronizace notářství je zásadním přínosem pro zvýšení kvality podnikatelského prostředí a Česko tak bude následovat trendy a standardy, které jsou v této oblasti v zemích, s nimiž máme významnou obchodní výměnu.

Nový postup klade důraz na právní jistotu, bezpečnou identifikaci a eliminuje riziko použití pozměněných či padělaných dokladů totožnosti či jejich zneužívání.

Nezbývá proto než doufat, že zákonodárci novelu notářského řádu, která lidem usnadní start podnikání, na podzim podpoří.