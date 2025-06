Až se vás léto zeptá: hotovost či bezhotovost? Čekejte, že „karty nebereme“

Před pár týdny společnost Global Payments uvedla, že Češi jsou nejlepší v Evropě v placení bezkontaktně a novými technologiemi. Bezkontaktní platby pak podle téže společnosti tvoří 99 procent všech kartových plateb. Chtělo by se zavýsknout si nad tím, jak jsme dobří a šikovní, pokrokoví a technologiím naklonění.

Bohužel osobní zkušenost z dvou květnových víkendů, které jsem strávil na severu Čech, mi tuhle pozitivní informaci úplně nepotvrdilo. Naopak si místní podnikatelé zejména restauračních zařízení zakládali na postoji „cash is the king“ aneb „karty nebereme“ (natož platby mobilem, hodinkami apod.).

Komfort, který musí někdo zaplatit

A lze předpokládat, že s počátkem letní prázdninové sezóny se bude procento těchto odpůrců bezhotovosti zvyšovat. Na jedné straně lze pochopit, že každá bezhotovostní platba je sice pro zákazníka většinou komfortnější. Zároveň za tento komfort musí někdo zaplatit – v tomto případě daný podnikatel v podobě poplatku karetní společnosti nebo nějakému jinému prostředníkovi.

Racionální pohled ukazuje, že ústup hotovosti a nástup „jednoduchého“ pípání telefonem či hodinkami (nebo i kartou, chcete-li) zároveň dává, ale i bere, protože z pokroku vždy někdo profituje. Nemluvě o tom, že zcela reálnou hrozbu může dokonce představovat i ztráta soukromí.

Na straně druhé je jasné, že pokrok zastavit nelze. Mobil je leckdy používanějším nástrojem než naše pravá ruka (leváci jistě odpustí). Včetně jedné z jeho mnoha funkcí, jíž je ta platební.

Navíc tomuto trendu jdou naproti právě i různé fintechové společnosti jako výše uvedená, které vyvíjejí nová a nová řešení, jimiž na jedné straně chtějí ulevit své zákaznické skupině, jíž se snaží nabídnout svoje skvělé řešení. A za to si samozřejmě vezmou určitý poplatek, který ale není tak velký jako ten konkurenční.

Nicméně z vlastní zkušenosti vím, že i řemeslník se vás při platbě zeptá, jestli to chcete se stvrzenkou, nebo levněji „bez papíru“. V ten moment i kdybyste se rozkrájeli a chtěli zaplatit „technologicky“, tak sklapnete uši a přijmete řešení „cash is the king“. Navzdory tomu, že jste třeba 14 dní předtím žádnou hotovost nepotřebovali. A šedá ekonomika si mne ruce, jak vyhrála nad tou poctivou a oficiální. Zároveň na to doplácí stát, jemuž unikají daňové příjmy.

Mít na výběr

Leckdo může namítnout, že převaha bezhotovostních plateb vlastně znamená život v zajetí technologií, bez nichž se v životě už tuplem neobejdeme. Konspirátoři pak se vztyčeným prstem varují: „Copak budete dělat, když se vám ty technologie vypnou? To už si nekoupíte ani suchý z nosu…“.

Do jisté míry mají pravdu, jenže ta vyspělejší část lidstva si prostě musí přiznat, že při podobném vypnutí se jim nezhroutí jen platební možnosti, ale půjde o mnohem víc. Nedávný blackout ve Španělsku a části Portugalska je toho důkazem.

Ačkoli jsem osobně spíše nakloněn tomu technologickému způsobu placení, tak si umím představit, že někde musím vytáhnout bankovky a mince. Nicméně bych chtěl, aby podobně smírčí postoj měla i druhá strana. A řekla mi, že radši preferuje platbu hotovostí, neboť ta druhá varianta pro ni představuje nějaký náklad navíc. Ale připustila, že pokud tedy není zbytí, že jí to mohu zaplatit bezhotovostně. Anebo i třeba poslat na účet prostřednictvím QR kódu. Zkrátka a dobře bych chtěl mít možnost volby…

Komentář původně vyšel na serveru Lidovky.cz.