Aromaterapie dokáže pomoci od depresí i virů. Pročichejte se k lepšímu zdraví

Aromaterapie se využívala již v antických kulturách. V moderním pojetí se s ní setkáváme ve 20. letech minulého století, kdy byly poprvé dokázány její léčivé účinky. Parfumér René-Maurice Gattefossé zjistil, že rostliny dokáží účinně hojit zranění, např. levandule se od té doby používá na popáleniny. Pozitivní vliv éterických olejů byl od té doby ověřen mnoha vědeckými studiemi.

Zbavte se nachlazení i úzkostí

Je prokázáno, že esenciální oleje přispívají ke zlepšení celkového stavu organismu. Do těla se dostávají nejen přes dýchací ústrojí, ale i kůží. Každá z esencí slouží k něčemu jinému. Např. borovice je skvělá při nachlazení a infekcích, bergamot zase pomáhá od nervového vypětí a při depresích. Stačí nakapat pár kapek do aroma lampy, difuzéru nebo na vhodnou keramiku a inhalovat. Níže v článku je seznam nejoblíbenějších esencí a jejich účinků.

Česká kvalita esenciálních olejů vede

A co, že jsou to ty esenciální oleje? Jedná se o těkavé aromatické látky, které jsou z rostlin získávány destilací či vyluhováním listů, kořenů, květů nebo plodů. Je však třeba zdůraznit, že na trhu jsou i vonné oleje ze syntetiky, které rozhodně aromaterapeutické účinky nesplňují.

Chcete-li mít jistotu, že esence, které doma či v kanceláři inhalujete, mají ten správný účinek, vyberte výrobce, který zaměstnává školené aromaterapeuty. Mezi nejznámější průkopníky aromaterapie v ČR patří bez debat značka Nobilis Tilia. A to už od roku 1994. V Českém Švýcarsku najdete jejich výrobnu i rozkvetlou zahradu vonící široko daleko. Když budete mít někdy cestu na Vlčí Horu, zastavte se tady. Magickou zahradu Nobilis Tilia můžete navštívit v každém ročním období.

Jedna lahvička esence Nobilis Tilia obsahuje látky z desítek kilogramů rostlin

Éterické oleje Nobilis Tilia samozřejmě můžete zakoupit i online. Ne e-shopu NuSpring.cz kromě nich seženete i bio kosmetiku nejen od této značky. Vše je vyrobeno ze 100 % přírodních ingrediencí. Na tom si e-shop NuSpring zakládá, což dokazují recenze např. na Heurece. Je důležité hlídat si nejen, co do těla vpravujeme ústy a přes kůži, ale i co vdechujeme. K získání jediného mililitru oleje se průměrně spotřebuje jeden kilogram rostlin. A to už je pořádná síla přírody. Takto koncentrovaná dávka má pozitivní vliv na psychickou pohodu, imunitu i správnou funkci tělesných orgánů.

Pročichejte se ke zdravějšímu tělu i mysli. Zde uvádíme nejoblíbenější éterické oleje Nobilis Tilia a informace v čem vám mohou pomoci.

Éterické oleje Nobilis Tilia na posílení imunity a proti virům

Eukalyptus Radiata

Pomáhá proti infekcím v močovém i dýchacím systému. Ničí kožní bakterie i kvasinkové infekce. Celkově posiluje organismus, pročisťuje ovzduší a napomáhá vykašlávání.

Borovice

Ulevuje od bolestí. Má antibakteriální a protizánětlivé účinky. Je skvělý při astma a nachlazení. Pomáhá při revmatismu, infekci močových cest a při únavě.

Směs éterický olejů Imunita

Nobilis Tilia pro maximální efekt vyrábí i směsi z několika olejů. Imunita v sobě mimo jiné skrývá grapefruit, ravintsaru a pačuli. Skvěle působí proti virům a bakteriím a zvyšuje obranyschopnost. Ulevuje při úzkostech, depresích a harmonizuje emoce.

Éterické oleje Nobilis Tilia po psychickou pohodu

Mandarinka

Osvěžující vůně zlepšuje náladu, odbourává napětí, úzkosti i deprese. Pomáhá proti melancholii a nespavosti. Zároveň reguluje zažívání. Je vhodný i pro dětskou psychiku.

Voní sladce a je ideální pro meditaci. Pomáhá zvládat nervová vypětí, pročisťuje mysl a usnadňuje usínání. Pomáhá i při dýchacích obtížích.

Směs éterických olejů Uvolnění

Do Uvolnění namíchala Nobilis Tilia sladký pomeranč, pelargonii a skořici. Ulevuje od stresu a přepracování. Pomáhá odbourávat úzkost, vyčerpání a nervozitu. Dodává pocit sebedůvěry a jistoty. Má i mírné afrodiziakální účinky.