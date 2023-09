RePlanet. Ekologické hnutí, které bojuje proti Greenpeace a podporuje jádro

Německý průmysl výrazně trpí energetickou politikou. Za poslední dva roky i Francie, která podporuje jádro, přilákala do ekonomiky o 50 procent více přímých zahraničních investic, všímá si ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, protože nabízí dostupnější ceny elektřiny. Třetina německého zpracovatelského sektoru uvažuje o tom, že svou výrobu přesune do třetích zemí. Drahé energie ale ohrožují průmyslovou výrobu v celé EU a v následujících letech z toho bude pravděpodobně profitovat Čína, případně Spojené státy, které rovněž nezavrhují investice do nových jaderných technologií.