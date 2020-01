Proč studovat na vysoké škole cestovního ruchu?

V současné době opravdu není jednoduché vybrat si obor na vysoké škole, jenž by vám napomohl získat dobře placené pracovní místo. Pokud byste chtěli dělat práci, která by se zároveň stala vaším koníčkem, potom volbu vhodného oboru rozhodně nepodceňujte. Zajímáte se o cestovní ruch, podnikovou sféru, management, marketing a cizí jazyky? Co takhle vyzkoušet vysokou školu cestovního ruchu?