Proč se byznys už neobejde bez AI

Když na to jdete chytře, umělá inteligence vám obrovsky uvolní ruce v podnikání. Najednou máte ve firmě někoho, kdo zvládá administrativu i nudnou rutinu mrknutím oka a bez řečí. Odpadá zahlcující nálož operativy, kvůli které spousta firem nemá prostor zaměřit se na růst a věnovat energii následování nejnovějších trendů.

Vrhněte se do akce

Jinak vám ujede vlak naložený spoustou příležitostí. Právě o nich bude mluvit Anna Bohoněk na technologické konferenci WebExpo a přidá praktické příklady ze svého podnikání.

Nadšencům ukáže, jak si umělou inteligenci ochočit, aby jim zefektivnila procesy, skeptikům umožní poznat nepřítele. A zároveň vysvětlí, proč je fajn se s AI začít spíš kamarádit. Dozvíte se, jak se zaváděním AI ve firmě začít, a nebudou chybět ani pokročilé tipy.

Umělá inteligence má však mnohem větší potenciál, než je automatizace rutinních úkolů. Pro Annu, která aplikaci AI v praxi školí pro vzdělávací platformu ELAI, jsou nástroje jako ChatGPT, Fireflies.ai, Gemini, Audiopen, Ideogram, DALL-E a řada dalších, nepostradatelnými pomocníky v každodenní exekutivě.

Šetří čas, usnadňují obchod, marketing i kreativní činnosti. Díky tomu se může Anna věnovat strategičtějším stránkám byznysu. A překvapivě i tam jí pomáhá AI například tím, že odbourává stereotypy v přemýšlení a usnadňuje rozhodovací proces.

Klíč k produktivitě?

Používání generativních nástrojů AI (např. ChatGPT) zvyšuje produktivitu lidí až o 66 procent, tvrdí ve svém článku Jakob Nielsen, uznávaná autorita v designerské komunitě.

Cituje přitom tři různé vědecké studie, které došly k podobným závěrům. Ve všech třech se ukázalo, že AI umožnila nejvýraznější posun ve výkonu juniorním a méně nadaným lidem.

Anna k tomu říká: „Úplně nesouhlasím s tím, že by juniorní lidé v tomto smyslu ohrožovali seniornější kolegy a kolegyně. Myslím si, že nejlepší výsledky z generativní AI dostaneme v oborech, kterým opravdu rozumíme a u kterých známe parametry kvalitního výsledku. Schopnost promptovat ChatGPT je podle mě úměrná schopnosti delegovat úkoly a strukturovat myšlenky.“

AI v roli obchodního partnera

Zmiňované studie i Anna potvrzují významný přínos jazykových modelů a dalších nástrojů AI také pro obchodníky. Možností se nabízí hned několik.

Asi nejjednodušší variantou je zapojit nástroje na poznámky při obchodních jednáních. Můžete se díky nim plně soustředit na komunikaci i řeč těla druhé strany a nestresovat se tím, že vám uteče nějaká důležitá informace. Nástroje jako Otter.ai nebo Fireflies.ai zachytí každé vaše slovo.

Méně obvyklé, ale ohromně přínosné využití pro úspěšný obchod našla Anna v simulacích náročných obchodních jednání. Prostřednictvím umělé inteligence si vytvoří personu, díky které se dokáže připravit na reálnou obchodní komunikaci předem.

Žena, která ví, co chce, a jde si za tím

Úspěch Anny Bohoněk s integrováním AI do byznysových aktivit spočívá v tom, že ví, co od ní chce. Základem je promptování. Když nevíte, co chcete, nepomůže vám ani svěcená voda, natož umělá inteligence. A v tom paradoxně spočívá její kouzlo.

Podle Anny generativní AI tříbí naši schopnost myšlení. Musíte se na problém podívat z jiné perspektivy, vzít v potaz kontext a urovnat si svůj záměr nejdřív v hlavě.

Stejně jako ze svých kolegů či podřízených, ani z AI nevykřešete nic kloudného, pokud neumíte sdělit svou představu o výsledku. Promptování je tak užitečné nejen samo o sobě, ale naučí vás i dobře zadávat práci někomu dalšímu.

„Já si myslím, že seniorní lidi v oboru mají velkou výhodu, pokud jsou kvalitními manažery. Jen ten chatbot nabízí mnohem rychlejší zrcadlo. Když mu zadáte úkol špatně, poznáte to do pár vteřin. U juniorního kolegy na to přijdete až po několika dnech,“ dodává Anna Bohoněk.

Zajeté procesy už dnešnímu tempu nestačí

Rychlá AI revoluce mění fungování světa stejně razantně jako přechod od lovu mamutů k zemědělství nebo průmyslová výroba před 150 lety. S oštěpem už v dnešní době neobstojíme, proto je potřeba mít v rukou nové nástroje.

Začít můžete třeba i s psaním obyčejného e-mailu. Jazykový model v mžiku vytvoří výstižné sdělení v požadovaném tónu komunikace a případně jej okleští od nežádoucích emocí.

Anna Bohoněk při práci kombinuje výstupy různých AI nástrojů. Strukturuje své úvahy pomocí nástroje Audiopen, pracuje s vizuálními vstupy a přepisem obrázků na text. Ladí styl textů podle referenčních ukázek a překlápí psané slovo do mluveného, což by dřív zabralo hodiny práce. Všechen tento čas můžeme dneska ušetřit.

Potřebné know-how sdílí Anna na svém LinkedInu a představí vám ho i ve své přednášce na WebExpu.