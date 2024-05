Nvidia oslnila Wall Street, ČEZ navrhuje dividendu 52 korun a startup Behavio se raduje z investice aneb souhrn ekonomických událostí 21. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

hokejový šampionát, který je letos v Česku, míří do finále (pokud bychom to brali doslova, finále bude v neděli 26. května). Pomiňme teď klání na ledě a pojďme se podívat, jak to probíhá a zdali si to všichni užívají. Nutno podotknout, že atmosféra v halách i ve fanzónách je skvělá. Mistrovství zřejmě zamíří k diváckému rekordu a celkem spokojené jsou i sázkové kanceláře, neboť jim přibyli noví sázející. Ne vše se ale daří, své by o tom mohli povídat ti, kdo si koupili vstupenku a poté zjistili, že je falešná. Těchto nešťastníků je zatím šest set. Tak snad i naše reprezentace naplní medailová přání fanoušků, první krok ve čtvrtfinále proti USA zvládla. Ale teď již k dění ve světě financí a peněz.

Nvidia znovu převálcovala Wall Street

Americkému výrobci čipů Nvidia vzrostl v prvním čtvrtletí finančního roku čistý zisk sedminásobně na 14,88 miliardy USD. Firmě se daří díky dominantní pozici při výrobě čipů pro umělou inteligenci (AI). Tržby se za tři měsíce do konce dubna více než ztrojnásobily na rekordních 26,04 miliardy USD. Tržby divize technologií pro datová centra stouply pětinásobně na 22,6 miliardy USD a byly rovněž rekordní. Zisk na akcii bez mimořádných položek činil 6,12 dolaru. Analytici očekávali zisk 5,60 dolaru na akcii.

Návrh ČEZ: Dividenda bude jen nižší než loni

Vedení energetické společnosti ČEZ navrhlo vyplacení dividendy ve výši 80 % loňského očištěného zisku. Odpovídá to 52 korunám na akcii a celkově jde o 28 mld. Kč. V pondělí o tom informoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. O konečné výši dividendy bude v červnu rozhodovat valná hromada podniku. Akcionáři, z nichž největší je stát, mohou podat vlastní návrh.

Investice pro české Behavio

Český startup Behavio získal late-seed investici ve výši 2,25 milionu eur (cca 55 mil. Kč) od holandské venture kapitálové firmy Airbridge Equity Partners. Behavio analyzuje účinnost marketingu. Finanční injekce půjde na zlepšení jeho platformy tak, aby poskytovala přesnější data o pozornosti lidí u sledování reklam. Jde už o druhé úspěšné investiční kolo této tuzemské společnosti, které podtrhuje její růst a inovativnost v oblasti reklamy a brand marketingu.

Americká cla na čínské zboží od srpna

Část amerických cel na dovoz nejrůznějšího zboží z Číny, jejichž zvýšení minulý týden avizoval prezident Joe Biden, začne platit 1. srpna. O podrobnostech informovala v tiskové zprávě obchodní zmocněnkyně americké vlády Katherine Taiová. Vysoká cla se budou nejdříve vztahovat na baterie do elektromobilů, počítačové čipy a vybrané zdravotnické produkty. Nevyhnou se jim ani samotné elektromobily.

Měď rekordně vysoko

„Rok kovů“ nabírá na obrátkách. Stačí se podívat na oblíbené kovy analytiků Saxo Bank: zlato, stříbro, měď a teď už i platina vykazují výrazné posílení. A i když po březnovém a dubnovém růstu cen dochází u zlata ke konsolidaci, měď se po krátké pauze, k níž došlo počátkem měsíce, žene výš. Od začátku roku už posílila o víc než 30 % a postupně dosahuje nových rekordních maxim.

Saúdové kupují Airbusy

Společnost Saudia Group, která vlastní saúdskoarabské vlajkové aerolinky Saudia a nízkonákladovou leteckou společnost flyadeal, podepsala s evropským výrobcem letadel Airbus kontrakt na nákup 105 letadel. Podle aerolinek je to největší smlouva v historii saúdského letectví. Její hodnotu firmy nezveřejnily, aerolinky pouze uvedly, že se pohybuje v řádu miliard dolarů.

Zetor propouští

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors propustí ke konci července 160 lidí, tedy víc než polovinu ze současných 300 zaměstnanců. Jako důvod hromadného propouštění firma v tiskové zprávě uvedla změny ve výrobě. Zetor loni na podzim oznámil, že v Brně ukončí výrobu vlastních motorů a převodovek, zůstane vývoj, marketing, obchod a sestavování traktorů pro Evropu a USA. Změna výroby je naplánovaná od roku 2025.

Představenstvo ČEZ si vydělalo 135 milionů

Sedm členů představenstva energetické společnosti ČEZ mělo v loňském roce celkový příjem stejný jako v roce 2022. Celkem si přišli na téměř 135 mil. Kč. Nejvíc dostal šéf představenstva a generální ředitel Daniel Beneš, který měl nárok na skoro 35 mil. Kč. Vyplývá to ze zveřejněné pozvánky na červnovou valnou hromadu společnosti. Polostátní ČEZ měl v loňském roce čistý zisk zhruba 29,6 mld. Kč.

Volkswagen odkládá prodej ID.7 v Americe

Německá automobilka Volkswagen odkládá uvedení svého elektrického sedanu ID.7 na trhy ve Spojených státech a Kanadě. Rozhodnutí zdůvodnila změnami v tržní dynamice, napsala agentura Reuters. Automobilka plánovala uvést elektromobil ID.7 na trhy v USA a Kanadě v letošním roce. Nový časový harmonogram pro zahájení prodeje vozů ID.7 na těchto trzích firma neposkytla.

Úřady v USA zároveň také vyšetřují potenciální problémy u více než 51 000 elektromobilů VW. Existují obavy, že by se u nich za jízdy mohly otevírat dveře. Volkswagen loni v USA prodal 731 100 vozů. Z toho 71 000 bylo čistě elektrických.

Apple odmítá pokutu od EK

Americká technologická společnost Apple se u Tribunálu Soudního dvora Evropské unie odvolala proti pokutě 1,84 mld. eur, kterou jí vyměřila Evropská komise kvůli omezování konkurence v oblasti streamování hudby. Informovala o tom ve středu agentura Reuters s odvoláním na soudní dokumenty. Apple pokutu dostal začátkem března a už tehdy uvedl, že se plánuje odvolat.

Finanční gramotnost Čechů pokulhává

Více než polovina Čechů hodnotí svoji finanční gramotnost jako průměrnou, dalších 19 % jako nadprůměrnou. Realita však ukazuje něco jiného. Podle průzkumu Indexu prosperity a finančního zdraví Čechů se s nízkou úrovní finanční gramotnosti potýká třetina produktivní populace. Platí to zejména pro ženy a lidi s nižším vzděláním a příjmy. Činí to z nich snadnější oběti finančních podvodů.

Výrobci čipů na Tchaj-wanu vypnou stroje, pokud ostrov napadne Čína

Nizozemský výrobce strojů pro výrobu čipů ASML Holding a tchajwanský výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) mohou vyřadit z provozu nejmodernější stroje na výrobu čipů v případě, že Čína napadne Tchaj-wan. S odvoláním na informované zdroje to píše agentura Bloomberg. Úředníci americké vlády v soukromém rozhovoru s protějšky z Nizozemska a Tchaj-wanu vyjádřili obavy, co se stane, pokud čínská agrese přeroste v útok na ostrov, na kterém se vyrábí drtivá většina vyspělých polovodičů na světě. ASML ujistila úředníky, že v případě hrozby je schopna tyto stroje na dálku vyřadit z provozu.

Gazprom na příkaz Kremlu nevyplácí dividendu

Ruská vláda nařídila státní plynárenské společnosti Gazprom, aby za loňský rok nevyplácela dividendy. Vyplývá to podle agentury Reuters z dekretu zveřejněného na internetových stránkách společnosti. Gazprom loni vykázal první celoroční ztrátu od roku 1999. Na hospodaření podniku měl negativní dopad prudký pokles prodeje plynu do Evropy, který je důsledkem ruské invaze na Ukrajinu.

Americký řetězec Red Lobster vyhlásil bankrot

Americká společnost Red Lobster, která je ve Spojených státech největším řetězcem restaurací zaměřených na plody moře, vyhlásila bankrot. Firma požádala o soudní ochranu před věřiteli, aby se mohla ozdravit. Agentura Bloomberg uvedla, že firma doplatila na nevhodné pronájmy, vysoké mzdové náklady a na nevýhodnou strategii časově neomezené nabídky krevet za pevnou cenu. Síť restaurací, kterou od roku 2020 vlastní dodavatel mořských plodů Thai Union Group, obslouží kolem 64 milionů zákazníků ročně. Nakupuje asi 20 procent všech severoamerických humrů a 16 procent všech humrů po celém světě.

Google investuje ve Finsku miliardu eur

Společnost Google z americké skupiny Alphabet investuje další miliardu eur do rozšíření datového centra ve Finsku. Chce podpořit růst svého podnikání v oblasti umělé inteligence (AI) v Evropě.

V posledních letech byla řada datových center umístěna v severských zemích kvůli chladnějšímu klimatu, daňovým prázdninám a dostupnosti elektřiny z obnovitelných zdrojů v tomto regionu. Severští sousedi Finska – Švédsko a Norsko – se v poslední době staví k jejich umístění stále kritičtěji.

Pavel: Argumentem pro euro je exportní ekonomika

Zásadním argumentem pro přijetí eura je charakter české ekonomiky, která je výrazně exportní a většinu své produkce uplatňuje v eurozóně. Na konferenci ReVize Česka to řekl prezident Petr Pavel. Ekonomická budoucnost a prosperita Česka je tak podle něj výrazně provázána s eurozónou.

ČR: Ceny v průmyslu stouply, v zemědělství klesaly

Ceny průmyslových výrobců v Česku se po třech měsících vrátily k meziročnímu růstu. V dubnu stouply o 1,4 procenta. O jednotky procent vzrostly i ceny stavebních prací a tržních služeb pro podniky. Naopak v zemědělství pokračovalo 12 měsíců v řadě meziroční snižování cen, v dubnu to bylo o 13,4 procenta. Údaje v pondělí zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Síkela věří jádru

Jádro by podle ministra průmyslu Jozefa Síkely (STAN) mohlo do budoucna tvořit až 60 % energetického mixu ČR, v současné době je to 38 %. Podmínkou je výstavba nových bloků jaderných elektráren, mohou být až čtyři. Jádro pak mají doplňovat hlavně obnovitelné zdroje, dočasně pak elektrárny spalující plyn. Ministr to řekl v pořadu televize Nova Za pět minut 12.

Křetínský dostal souhlas ke koupi 20 % Thyssenkrupp

Dozorčí rada společnosti Thyssenkrupp dnes schválila prodej 20 procent v ocelářské divizi investiční skupině EP Corporate Group (EPCG) českého podnikatele Daniela Křetínského. Německá průmyslová skupina v prohlášení napsala, že hlas předsedy správní rady Siegfrieda Russwurma byl započítán dvakrát. Takový postup umožňují německé zákony o správě a řízení společností, když je potřeba překonat patovou situaci.

Mondelez dostal obří pokutu od EK

Potravinářská společnost Mondelez International dostala v Evropské unii pokutu 337,5 milionu eur (8,3 miliardy Kč), oznámila Evropská komise (EK), podle níž firma bránila obchodu s čokoládou, sušenkami a kávou mezi členskými státy. Porušila tak pravidla hospodářské soutěže EU. Územní omezení dodávek představuje neregulační překážky, které brání řádnému fungování jednotného trhu, dodala EK.

Photon Energy vymění projekty

Stavitel a provozovatel solárních elektráren Photon Energy podepsal smlouvu o prodeji 20,4MW fotovoltaického projektu v Polsku společnosti Uniper Renewables. Smlouva bude realizována poté, co bude projekt připraven k výstavbě. Nově pak firma podepsala smlouvu o výstavbě solárního projektu o výkonu 20,8 MWp na Novém Zélandu. Po dokončení bude Photon Energy zapojena do poskytování provozních a údržbových služeb.

FIXED bude recyklovat

Největší český výrobce a distributor příslušenství pro mobilní zařízení FIXED.zone zahájil v Česku výrobu recyklovaných pouzder na mobilní telefony. Ročně plánuje zrecyklovat řádově miliony kusů. Firma v současnosti disponuje zhruba 100 000 pouzdry určenými k recyklaci a zhruba podobný počet mají i další velcí tuzemští hráči. Pouzdra končí v likvidaci, když se přestane daný typ telefonu prodávat nebo jsou opotřebovaná a zákazníci je přestanou používat.

LiveNation čelí antimonopolní žalobě

Americké ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek podalo antimonopolní žalobu na zábavní společnost Live Nation Entertainment, jejíž součástí je firma Ticketmaster. Ministerstvo tvrdí, že tyto firmy uměle zvyšují ceny vstupenek na koncerty, a poškozují tak umělce i jejich fanoušky. Úřad proto požaduje jejich rozdělení. K žalobě se připojili rovněž generální prokurátoři ze tří desítek členských států USA.

Group.one kupuje Webglobe

Skupina group.one kupuje webhostingovou společnost Webglobe od zakladatele Igora Strečka a fondu spravovaného Sandberg Capital. group.one, která patří k nejznámějším společnostem nabízejícím cloudové a hostingové služby v Evropě. Od roku 2022 za ní stojí multimiliardový britský private equity fond Cinven a jeden z největších penzijních fondů na světě Ontario Teachers‘ Pension Plan.

Nová platforma na nájemní bydlení

Nemovitostní skupina Mint spustila novou platformu s nájemním bydlením – Mint Living. Nabízí pronájem plně vybavených bytů v nových rezidenčních objektech s důrazem na kvalitu, úspornost a občanskou vybavenost. Zájemci na Mint Living najdou bydlení v Praze, Brně a Plzni, celkem se jedná o 468 moderních bytů. Platforma zastřešuje nájem projektů MINT rezidenčního fondu, nejvýkonnějšího nemovitostního fondu pro retailové investory za rok 2023 podle dat nemovitostni-fondy.cz. Za poslední tři roky dosahuje průměrné roční výkonnosti 9,05 % a do fondu investuje už přes šest tisíc lidí.

Přechod na nízkoemisní energetiku bude důležitý

Stát by měl nastavit jasné mantinely v oblasti energetiky a zajistit dlouhodobou

předvídatelnost prostředí. K tomu mají přispět právě projednávané strategické

dokumenty, které jsou v gesci MPO a MŽP. Jednou z největších výzev dekády je dekarbonizace teplárenství. Na těchto závěrech se shodli účastníci setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) s tématem „Jak státní energetická koncepce ovlivní budoucnost české energetiky?“.

Anytime nabídne i skútry

Anytime carsharing aktuálně rozšiřuje své působení a vedle sdílených automobilů přichází s nabídkou sdílených skútrů. Postupně v Praze nasazuje 60 motorových skútrů Yuki Via a Yuki Matrix, zároveň zařazuje do flotily exkluzivní Toyotu BZ. Oba modely disponují zadním nosičem zavazadel. Via má pro bezpečnu jízdu v úložném boxu v zadní části motorky umístěné dvě helmy, Matrix pak jednu pod sedačkou skútru.

Gazprom se nesmí soudit s ČEZem, má vést arbitráž

Rozhodčí tribunál Mezinárodní obchodní komory (ICC) podle energetické společnosti ČEZ zakázal ruskému Gazpromu pokračovat v soudním řízení pro české firmě v Rusku. Důvodem je to, že spor firem má výhradně řešit mezinárodní arbitráž. ČEZ loni v únoru zahájil proti Gazpromu v Ženevě arbitrážní řízení z důvodu krácení dohodnutých dodávek plynu, od ruského podniku žádá náhradu škody za více než miliardu korun. Ruská plynárenská společnost letos požádala ruský arbitrážní soud, aby zakázal české společnosti pokračovat v řízení u mezinárodního arbitrážního soudu.

IceWarp míří i do Pákistánu

Český IceWarp investuje milion dolarů do vybudování datového klastru a vlastní pobočky v Pákistánu. IceWarpu se podařilo uzavřít strategické partnerství s tamní softwarovou společností HexaLyze a společně s ní plánuje vybudovat moderní datový klastr v Karáčí, v němž by měla být uložena data pákistánských klientů kancelářské platformy IceWarp.

V indexu prosperity Česko klesá

Česko se v celkovém vyhodnocení druhého ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví propadlo ze 13. na 15. místo v rámci EU. Nejlépe se nám daří v oblasti zdravotnictví a obrany, zaostáváme naopak v úrovni bydlení. Meziročně si Česko nejvíce pohoršilo v oblasti ekonomiky, a to zejména kvůli vysoké inflaci a nízké přidané hodnotě. Shrnující výsledky analýzy za rok 2023 byly vyhlášeny na konferenci reVize Česka. Tu pořádá spolek Druhá ekonomická transformace, který se zasazuje o posílení české ekonomiky a její pozvednutí mezi nejvyspělejší země světa.

A zprávy o hospodaření firem nekončí, v kostce ty vybrané:

Potěšily: NVIDIA; Footshop; Ryanair; AutoZone; Lowe’s; Macy’s; Analog Devices; Wizz Air; Lenovo; Allegro; Xiaomi; Ralph Lauren; Medtronic; Dr. Max; Uniqa.

Spíše zklamaly: Colt CZ; Orlen; Truth Social; Target; TJX; Správa železnic; Pražská energetika; Lesy ČR.