Navzdory útlumu ekonomiky se trh práce drží a covid moc volných míst „nezahubil“

Nebývá to příliš časté, že se Česko umístí na čele nějakého pozitivního žebříčku v rámci Evropské unie (EU), avšak pokud jde o míru volných pracovních, je to už téměř pravidlo.

I ve druhém čtvrtletí, které bylo ve znamení masivního propadu ekonomiky, byla česká míra volných pracovních míst v EU opět nejvyšší.

GRAF: Vývoj míry nezaměstnanosti v Česku

Za posledních 12 měsíců, v procentech

Zdroj: MPSV, tradingeconomics.com

Nabídka míst neklesá

Samotné číslo znamená, že podíl volných pracovních míst na celkovém počtu zaměstnaných a volných míst byl 5,4 procenta.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o osm desetin procentního bodu méně. Avšak jak to už vypadá, ani dramatická nečekaná recese nabídku pracovních míst v tuzemsku zásadně nezredukovala.

Své prvenství, a navíc výrazný odstup od ostatních si tak Česko udrželo i tentokrát, neboť druhá Belgie dosahovala 3,1 procenta a unijní průměr byl ve srovnání s tuzemskem dokonce méně než třetinový. Pro úplnost je třeba dodat, že na druhém konci žebříčku se i tentokrát udrželo Řecko s mírou volných míst 0,3 procenta.

Hlavně málo dělnických profesí

I nadále platí, že na českém trhu práce stále převažuje nabídka volných pracovních míst a poslední recese s ní příliš nezamávala.

Čísla jsou stále výrazně, dokonce násobně vyšší než po předchozích dvou recesích, kdy nebyl výjimečný ani výsledek pod jedním procentem.

Stále se nedostává kvalifikovaných i nekvalifikovaných dělníků, řidičů či řemeslníků, a především firmy ve stavebnictví bojují s všeobecným nedostatkem pracovníků. Tedy zvláště poté, co se zahraniční dělníci stali v důsledku koronavirových omezení hůře dostupnými.

Samozřejmě je možné namítat, že zdaleka ne všechny poptávky po práci jsou ještě aktuální. Nicméně to asi bude problém v podstatě kdekoliv a srovnávací hodnotu těchto statistik to příliš nezasáhne.

Čištění těchto statistik, ke kterému nepochybně bude docházet s tím, jak firmy budou se zpožděním oficiálně škrtat nabízené pozice (inzeráty), nejspíš srazí tento poměr u nás i v dalších čtvrtletích. Nepůjde zatím o nic dramatického, jak už napovídají měsíční statistiky ministerstva práce.

Podzim za dveřmi

Čeká nás ovšem podzim a „inventura“ ve službách, která s poptávkou po práci a nezaměstnaností nepochybně pohne. Rizikovým momentem zůstává další průběh koronavirové nákazy.

Nikoliv však proto, že by ekonomice hrozila uzávěra jako ve druhém kvartálu, ale v důsledku změny chování firem i spotřebitelů. To se nepochybně odrazí i na vývoji nezaměstnanosti, nicméně to už je na delší povídání.