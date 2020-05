Nastartujte svůj byznys. Až se krize přežene, budete připraveni

Svět se ani kvůli koronaviru nezastavil, to je “fakt”, který je potřeba mít na paměti. Otevírají se nové možnosti a příležitosti a je také čas se zastavit a promyslet, jak na ně reagovat.

Nejen v oblasti soukromých záležitostí, ale také z pohledu firemních nastavení a dalšího směru. Obě dvě témata mají společný prvek – “až se krize přežene, budete připraveni”.

Byznys restart

Proto platforma Busyman přišla s programem BYZNYS RESTART, který pomáhá firmám a podnikatelům efektivně využít čas nucené “byznys paralýzy”. Pod vedením zkušených mentorů a managerů podporuje “úklid” ve firemních procesech, revizi finančního nastavení, úpravu byznys modelu nebo pohled na nové obchodní a distribuční příležitosti.

“Chceme, zjednodušeně řečeno, pomoci připravit firmu na nový začátek. Myšlenka tohoto programu vznikla už na začátku období “Covid”, kdy jsme probírali s lidmi z byznysu a členy Busyman Angel Clubu jejich situaci, a jak se co nejlépe připravit na to, co přijde. Vznikalo množství dotazů a sami investoři si začali všímat změn i u jiných větších firem,” popisuje zrod projektu Filip Major, zakladatel platformy Busyman.cz.

Tento záchranný program rozšiřuje již dříve spuštěný mentoring, který umožňuje firmám “pronajmout si” profesionální management tým, který firmu “srovná do latě”.

Pohled zvenčí

“Program Byznys Restart je určen pro všechny firmy, které cítí nejistotu z budoucnosti a chtějí se co nejlépe připravit,” říká Pavel Nýč, jeden z odborníků zapojený do programu Byznys restart.

Prostřednictvím odborníků mohou firmy získat pohled zvenčí a najít nová řešení. “Neřídí se emocemi, ale čísly. Díky tomu mohou provádět obtížná rozhodnutí racionálně. Hlavním benefitem je zpřístupnění konzultační činnosti i těm firmám, které by jejich využití ani nenapadlo”, dodává Nýč.

Díky restartu se tak firmy mohou zamyslet na tím, jak by mohly zavést digitalizaci různých oblastí nebo rozvíjet e-commerce. Také jim může dodat potřebný pohled z jiného úhlu, proč třeba přestává fungovat dosavadní byznys model.

“Někdo se zase třeba trápí s budováním distribuce, nedaří se jeho firmě zajistit odbyt produktů, nebo řeší marketing jen tehdy, když na něj zbude čas. Jiný zase pracuje s financemi spíše intuitivně než na základě smysluplného reportingu,” pojmenovává Restart Busyman konkrétní příklady problémů, které firmy reálně řeší.

Krušné léto

Pandemie pomalu kulminuje a odborníci tvrdí, že to nejhorší je za námi. Ale z pohledu řady firem nás čeká krušné “léto” a to nejtěžší období je stále před námi. A zde bude platit “zlaté pravidlo”: Kdo je připraven, není zaskočen”.

V programu tak můžete očekávat pomoc od zkušených managerů a profíků z byznysu, kteří sami vedou úspěšné firmy. Očekávejte silnou komunitu lidí, kteří se navzájem znají, podporují se, pomáhají si obchodně, finančně, znalostmi, zkušenostmi i obchodními kontakty.

Celá komunita včetně dalších navázaných fyzických a právnických osoby čítá přes 1.200 lidí a firem.