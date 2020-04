Konečně odklad odvodů. Bude ale další vlna pomoci státu podnikům stačit?

Vláda se v rámci další podpory podnikání shodla na tom, že by si firmy mohly odložit sociální odvody na čtvrt roku. Od května do července si tak firmy budou moci peníze, ze kterých stát platí především důchody nebo podporu v nezaměstnanosti, nechat a použít je třeba na výplatu mezd svým zaměstnancům nebo na úhradu dalších nákladů. Uhradit je budou muset do 20. září se sníženým penále.