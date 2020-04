Jak si našetřit na vlastní bydlení? Zkuste investovat

Nenechávejte peníze pod matrací

Měla vaše babička mezi stříbrnými náušnicemi a zlatými náramky ukryté americké dolary, které dostala od rodiny za velkou louží? A nebo si dokládala ušetřené peníze pod matraci či do ponožek? I když jsou rady našich prarodičů nad zlato, v otázce odkládání peněz si od nich raději příklad neberte.

Nechávat peníze bezcílně ležet doma není nejlepší volbou. Hodnotu peněz neustále ovlivňuje inflace, a tak není na škodu alespoň část příjmu investovat dál a i tímto způsobem si dopomoci k vysněnému bydlení.

Nebojte se investovat

Mysleli jste si, že investování je pouze pro vyvolené? Omyl! Investovat může každý, možností je v této době bezpočet. Abyste si vlastní bydlení zajistili co nejdříve a bez zbytečných stresů, ideální je si vytvořit nějaký druh pasivního příjmu.

Pokud se tedy rozhodnete právě pro investování, nezapomeňte si vše dopředu nastudovat nebo si nechat poradit od zkušenějších. Nevrhejte se po hlavě do ničeho, v čem nejste úplně “doma”. Vidina rychle a jednoduše vydělaných peněz je lákavá avšak ne příliš reálná.

Vyberte si investici podle vašeho gusta

Investovaní nemusí být jen o riskování a neustálém sledování pohybů na burze. To přenechejte hrdinům amerických filmových trháků. Běžný člověk má při investování hned několik možností. Před vstupem do světa investicí si však musíte stanovit, jakým druhem investora chcete být.

Máte našetřeno větší obnos peněz, který můžete jednorázově investovat a trocha riskování vám nevadí? Anebo jste spíš zastáncem pravidelného odkládání menších sum bez zbytečného rizika? Jestli jste odpověděli ano na první otázku, výhodnou možností by pro vás mohly být akcie (cenné papíry). Jejích nákupem získáte určitý podíl ve vámi zvolené akciové společnosti. Abyste však snížili riziko neúspěchu, je lepší investici rozdělit a nakoupit akcie různých společností.

Jestli byla vaše odpověď kladná u druhé otázky, budou pro vás pravděpodobně lepší volbou podílové fondy. Ty jsou ideální na dlouhodobé spoření a nemusíte do nich vrazit vysokou částku hned na začátku. Fungují na principu spojení vkladů více investorů a jsou téměř bez rizika.

Investovat do zlata či diamantů?

Někteří muži se možná ptají, jestli i u zásnubních prstenů s ohromnými diamanty můžeme hovořit o určité formě investice. Jak se to vezme. Vaši budoucí manželku potěšíte určitě a zaručeně to bude skvělá investice do vašeho vztahu.

Avšak o investičních diamantech a zlatě panují v posledních letech rozporuplné názory. Jedni tvrdí, že svoji hodnotu už dávno ztratily, jiní zase, že si ji už po dlouhé roky drží.

Je tedy jen na vás, ke kterému táboru se přidáte. Věřte ale, že jakákoliv rozumná investice či vytvoření pasivního příjmu může být na cestě za vlastním bydlením velkou výhodou.