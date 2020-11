Hrozba americké Fukušimy. Vědci varují před zranitelnými jadernými reaktory

Americké jaderné zdroje nejsou podle vědců, kteří bojují proti využívání jádra v energetice, úplně bezpečné. Hrozí jim podobný osud jako v případě japonské Fukušimy, tedy pokud by v jejich blízkosti vypuklo zemětřesení.

Nezisková organizace Union of Concerned Scientists zveřejnila žebříček jaderných elektráren, které jsou nejvíce ohroženy rizikem, že v případě zemětřesení dojde k roztavení celého reaktoru a k úniku radioaktivních látek do okolí.

Unie analyzovala data, jež poskytuje americký jaderný regulátor Nuclear Regulatory Commission (NRC). Překvapivě se však největší riziko netýká oblasti Kalifornie, jež je tektonicky nejaktivnější, ale zdrojů ve státech Jižní Karolína a Missouri. Pro zasvěcené by to nemělo být překvapující, protože v roce 1886 tu zemětřesení o síle sedmi stupňů Richterovy stupnice zničilo město Charleston.

TABULKA: Americké reaktory, jež jsou nejvíce ohroženy zemětřesením

Zdroj: Union of Concerned Scientists

I když je pravděpodobnost opakování fukušimské havárie ve Spojených státech malá, následky by byly obrovské, zdůraznili vědci ve své zprávě.

Podmořské zemětřesení a následná vlna tsunami vedla před devíti lety v Japonsku k roztavení tří jaderných bloků.

MAPA: Jaderné elektrárny v USA

Zdroj: World Nuclear Association

Dohled nad stovkou jaderek

Největší riziko hrozí elektrárně H. B. Robinson v Jižní Karolíně, zdůraznil Edwin Lyman, který v organizaci předsedá sekci pro jadernou bezpečnost.

Americké jádro v číslech Zdroj: World Nuclear Association

Pravděpodobnost, že by došlo k roztavení reaktoru kvůli zemětřesení, je jedna ku 7 700 ročně, dodal vystudovaný fyzik, který se zaměřuje na jadernou bezpečnost a také na omezení šíření jaderných zbraní. Je uznávaným expertem, několikrát vypovídal před Kongresem.

V hodnocení rizika vychází z údajů, které předkládají provozovatelé elektráren americkému jadernému regulátorovi NRC. Vládní agentura dohlíží na bezpečnost jaderných elektráren. Těch je v USA v provozu 94, což je nejvíce na světě.

Riziko havárie elektrárny u Hartsville v Jižní Karolíně je tak pětkrát vyšší než u reaktorů v Kalifornii v elektrárně Diablo Canyon.

Oba kalifornské reaktory by měly být vyřazeny z provozu v letech 2024 a 2025.

V případě elektrárny Oconee v Jižní Karolíně, kterou provozuje, stejně jako elektrárnu Robinson, firma Duke Energy, je pravděpodobnost roztavení reaktoru 1 ku 17 500.

Bezpečnost posiluje

Energetická společnost zdůraznila, že provozuje zdroje v plném souladu s požadavky NRC pro riziko zemětřesení. Zároveň neustále posiluje patřičné bezpečnostní systémy a komponenty, reagovala mluvčí firmy Mary Kathryn Greenová.

Poměrně vysoká pravděpodobnost opakování japonského scénáře hrozí i elektrárně Callaway ve Fultonu v Missouri. Zde je podle analýzy pravděpodobnost jaderné katastrofy jednu ku 13 800.

Viceprezident elektrárny Barry Cox ale zdůraznil, že provozovatel Ameren Corporation investuje do bezpečnosti provozu miliony dolarů.

Pozor na prodlužování licence

Lyman nicméně uvedl, že by regulátor NRC neměl schvalovat prodloužení licence pro reaktory firmy Duke Energy, pokud společnost nebude dělat další kroky, aby zabránila případným škodám při zemětřesení.

Vládní agentura ale namítla, že Duke Energy učinila dostatečné záruky pro instalaci trvalých úprav v elektrárně Robinson, jež mají seizmická rizika minimalizovat.

Lyman přesto upozornil, že elektrárna H. B. Robinson v žebříčku rizikových zdrojů vede. Odborník na jadernou bezpečnost varoval, že elektrárna není na zemětřesení připravena.

Reaktor o instalovaném výkonu 741 MW je v provozu od roku 1971, tedy téměř padesát let. Obavy panují zejména kvůli možnému protržení přehrady Robinson Dam, jež je zdrojem vody pro chlazení.

TABULKA: Seznam nejsilnějších zemětřesení v historii USA

Zdroj: Wikipedia.org

Pouze analýza vládních dokumentů

Lyman zdůraznil, že seznam nejohroženějších reaktorů sestavil výhradně na základě podkladů od jaderného regulátora NRC ve formě, jež běžně není veřejnosti k dispozici. V případě elektrárny Robinson by mohlo dojít k havárii i při relativně slabším zemětřesení. A dodává, že podle podkladů NRC je riziko ohrožení v důsledku seizmických událostí u elektrárny vysoké.

Přijatelné riziko by mělo být vyšší než jedna ku deseti tisícům za rok včetně požárů nebo záplav. Tyto cíle ale nejsou závazné a neovlivňují požadavky na udělení provozní licence, vysvětlil autor zprávy.

Provozovatel se sice zavázal provádět další úpravy v záložních bezpečnostních systémech, ty ale podle Lymana nejsou dostatečné, aby snížily právě riziko havárie při zemětřesení. „Vzhledem k tomu, že Robinson může fungovat dalších třicet let, by NRC měla toto rozhodnutí přehodnotit,“ zdůraznil vědec.

Jak se poučit z Fukušimy?

Havárie reaktorů ve Fukušimě podle něj odhalila to, že v případě živelné pohromy musí mít jaderná elektrárna dostatečně robustní záložní plán pro dodávku elektřiny v případě jejího dlouhodobého výpadku, aby bylo zajištěno chlazení jaderného paliva.

Plány na zvládání zemětřesení nebo záplav musí být pravidelně aktualizovány na nejvyšší možnou úroveň. NRC přitom na americké provozovatele reaktorů dostatečně netlačí, aby tyto systémy modernizovaly, kritizuje Lyman.

Nejzranitelnější elektrárna Robinson má prodlouženou životnost do roku 2030, ale společnost Duke už oznámila, že bude požadovat prodloužení všech svých jaderných zdrojů o dalších dvacet let. To podle Lymana dále zvyšuje riziko havárie, pokud dojde k zemětřesení.

Agentura NRC by každopádně neměla elektrárnám prodlužovat provozní licence za rok 2030, pokud neprovedou zásadní stavební úpravy zranitelných budov elektráren, apeloval autor žebříčku.