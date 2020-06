Co znamená pro Avast zařazení mezi akciovou „elitu“ v indexu FTSE 100?

Jedná se o index 100 největších společností obchodovaných na Londýnské burze. Společnosti zahrnuté v tomto indexu představují asi 80 % celkového britského akciového trhu. Jeho historie se datuje do roku 1984, kdy se na vlastnictví indexu podílel deník Financial Times a burza London Stock Exchange, od čehož je odvozena i zkratka FTSE.

K obměně emisí zařazených do FTSE 100 dochází čtvrtletně tak, aby co nejlépe reprezentoval ty nejvýznamnější společnosti kótované na britském akciovém trhu.

Avast byl doposud zařazen do indexu FTSE 250, z něhož 22. června postoupí do

prestižní britské stovky.