Chybí vám popíjení v restauracích? Kvůli koronaviru změny v návycích Čechů čekat nelze

Všechno zlé je pro něco dobré. Na jedné straně zavřené restaurace a hospody, a tudíž velké problémy pro jejich provozovatele a zaměstnance, na straně druhé možná pokles konzumace alkoholu. To vše by mohlo vyplynout z koronavirové krize. Ale bude mít karanténa opravdu vliv na konzumaci alkoholu, v níž nás v Evropě předčí jen málokdo?

Výraznější změny ve spotřebě alkoholu lze v Česku zaznamenat snad jen v mládežnické kategorii. Dříve oblíbené „bezcílné poflakování“ venku spojené s popíjením alkoholu totiž naráží na těžkého konkurenta – moderní technologie.

Suchej únor zabírá

Na letošní kampaň Suchej únor, podobně jako na většinu ostatních témat, lidé v důsledku pandemie nového koronaviru rychle zapomněli. Přesto ji organizátoři hodnotí pozitivně. Opět totiž zaznamenali nárůst těch, kteří dobrovolně zůstali takříkajíc na suchu.

Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere se letos v únoru nedotklo alkoholu devět procent dospělé populace, tedy zhruba 650 000 osob. Akci alespoň zaznamenalo dokonce 58 procent Čechů. Odborníci proto tuto kampaň vítají.

Roli hraje to, že „nudným“ adiktologům a alkohologům málokdo věnuje pozornost, naopak mladí organizátoři moderní kampaní Suchej únor budí o téma zájem.

Češi, národ alkoholiků?

S alkoholem má problém více než milion Čechů. Podle odborníků z Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) je to ale ještě o něco více. Konkrétně jde o 18,6 procenta dospělé populace, což je téměř 1,6 milionu jedinců nad 18 let.

Pyramida spotřeby Zdroj: NÚDZ, SÚKL

Pracovníci NÚDZ a Státního zdravotního ústavu (SZÚ) vytvořili na základě dat o spotřebním chování reprezentativního vzorku české dospělé populace tzv. pyramidu spotřeby, která se skládá ze čtyř pater.

Spodní, nejširší patro tvoří abstinenti a umírnění konzumenti, kteří spotřebují jen tolik alkoholu, kolik je z hlediska zdravotních rizik přípustné.

„Podle metodiky Státního zdravotního ústavu jde o 24 gramů alkoholu denně pro muže, kdy v jednom pivu je zhruba 16–18 gramů, a 16 gramů pro ženu. Zároveň se ale doporučuje alespoň dva dny v týdnu nepít, aby nevznikl návyk,“ říká psycholog Ladislav Csémy, vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí NÚDZ.

P ětina populace, dvě třetiny spotřeby

Celkem je abstinentů, respektive umírněných konzumentů v Česku více než 28 procent, což je zhruba 2,4 milionu dospělých. Více než polovina, tedy 53 procent Čechů, pak patří do kolonky konzumentů s nižším rizikem.

To jsou muži, kteří se denně v průměru spokojí se dvěma pivy, a ženy, jež si dávají jedno. Zároveň občas, nejvýše jednou měsíčně, popíjí přes míru.

Pak zbývá zmíněná necelá pětina populace tvořící horní dvě patra pyramidy. Mužská část z nich každodenně vypije dvě a půl až tři a půl piva a v tom nejvyšším patře ještě více, a navíc to dost často přeženou úplně.

Ženy si každý den dávají jedno a půl až dvě a půl piva a více a relativně často se opijí. Ročně tato skupina zkonzumuje 67 procent veškerého spotřebovaného alkoholu v České republice a zásadně si tím, nejen ze zdravotního hlediska, škodí.

Závislých je sedm procent

Dopady na české producenty alkoholu a piva

Velké pivovary sice mají alespoň částečně odbyt díky řetězcům, ale podle Českého svazu pivovarů a sladoven jejich tržby klesly o 40 procent. U minipivovarů je to až o 80 procent. I kvůli menší trvanlivosti jejich zásob (převládají nepasterizovaná piva) se rozjely hlavně na sociálních sítích akce jako Kvůli snížení odbytu někteří výrobci změnili výrobu a místo nápojů vyrábějí dezinfekci. Například Stock Plzeň-Božkov, největší tuzemský výrobce lihovin, oznámil, že vyrobí a zdarma dodá desítky tisíc lahviček s dezinfekcí na ruce. Podobný záměr měla i likérka Rudolf Jelínek.Velké pivovary sice mají alespoň částečně odbyt díky řetězcům, ale podle Českého svazu pivovarů a sladoven jejich tržby klesly o 40 procent. U minipivovarů je to až o 80 procent. I kvůli menší trvanlivosti jejich zásob (převládají nepasterizovaná piva) se rozjely hlavně na sociálních sítích akce jako Zachranpivo.cz , která rozšiřuje možnosti, jak a kde si produkci minipivovarů koupit. Podobná akce na pomoc restauracím pak probíhá na Zachranhospodu.cz

Závislost je ale jen část problému; podle odborníků se týká „pouze“ necelých sedmi procent české populace. „Takovou kapacitu léčebny pochopitelně nemají, navíc řada těchto osob se na ně dobrovolně neobrátí, výrazně zde totiž fungují mechanismy stigmatizace a popření.

Když už přece jen do léčebny nastoupí, mají na počátku léčby pocit, že oni tam přece nepatří,“ uvádí Ladislav Csémy. Zároveň dodává: „Těch zbývajících 12 procent by pomoc taky potřebovalo. Nikoliv protialkoholní léčbu, naprostá většina z nich totiž není závislá. Nicméně mají spoustu zdravotních problémů. Vysoký krevní tlak, problémy s trávením, nesmírně jim to zatěžuje játra.“

Právě tito lidé patří mezi nejčastější kandidáty na cirhózu a jiná onemocnění jater. Ústav zdravotnických informací a statistiky takových lidí eviduje dlouhodobě mezi 4 000 a 5 000 ročně.

Nákladná sranda

Zdravotních následků je ovšem mnoho, alkohol patří mezi významné karcinogeny, tedy látky, které napomáhají vzniku rakoviny, taky přispívá k nemocem srdce, způsobuje poruchy spánku, poškozuje mozek, oslabuje imunitu… Je toho zkrátka spousta.

Podle farmakoekonomické analýzy společnosti iHeta, kterou si loni nechal vypracovat Úřad vlády, činily u nás v roce 2016 celospolečenské náklady v souvislosti s konzumací alkoholu zhruba 56,5 miliardy korun.

Vůbec největší ztráty, asi 24,3 miliardy, vznikly vlivem poklesu produktivity práce, druhé největší náklady se týkaly zdravotnictví, další pak předčasných úmrtí, důsledků kriminálních činů, dopravních nehod atd.

Vybrané spotřební daně z alkoholu přitom částku pokryly jen zhruba z jedné desetiny.

Stát zavírá o či

V souvislosti se spotřebou alkoholu je zajímavé mezinárodní srovnání. Například graf OECD z roku 2016, podle kterého se Česko nachází na nelichotivém druhém místě v Evropě.

GRAF: Spotřeba alkoholu v zemích OECD

Za rok 2016, v litrech na hlavu

Zdroj: OECD

Podle odborníků je to proto, že většina evropských zemí situaci už nějakou dobu řeší, a to prostřednictvím alespoň zčásti ucelených programů.

Razantně omezují reklamu, dostupnost alkoholu, zvyšují daně na alkohol, uveřejňují zdravotní varování formou piktogramů na etiketách lahví, udávají kalorickou hodnotu nápoje atd.

Deset vládních „přikázání“

Ostatně i zmíněná studie společnosti iHeta české vládě doporučila deset různých opatření, která by, pokud by byla přijímána takto v balíku, mohla vést ke snížení konzumace.

Kromě výše popsaných kroků by bylo zapotřebí mimo jiné zvýšit kontroly alkoholu za volantem a okamžitě odebírat řidičské průkazy při nadlimitní konzumaci, omezit prodejní dobu alkoholu či identifikovat problémové jedince a dál s nimi pracovat. Také by bylo namístě zvýšit daň z alkoholu, a to bez rozdílu, zda jde o lihoviny, pivo, či víno.

Jenže například pokud jde o systémové zvyšování spotřebních daní, zákonodárci na konci roku udělali přesný opak. Jejich nárůst odsouhlasili s platností od letošního ledna pouze u lihovin, zatímco piva a vína se změny nedotkly.

Podle dat Českého statistického úřadu ovšem Češi v roce 2018 vypili na osobu 4,8 litru čistého lihu právě v pivu, zatímco v lihovinách to bylo 2,8 litru.

Vytloukání klínu klínem?

Jedna věc je v trendech spotřeby alkoholu přece jen optimistická, patnáctiletí Češi v posledních letech pití poměrně výrazně omezují.

Potvrzují to jak závěry studie ESPAD (European School Survey on Alcohol and Other Drugs), tak studie HBSC (Health Behaviour of School-aged Children).

Podle odborníků se o to, možná trochu paradoxně, postaraly moderní technologie, tedy sociální sítě, počítačové hry a internet vůbec. Na druhou stranu, nebylo pár piv sem tam v parku lepších než současná závislost na technologiích?

Názory odborníků se v tom velmi liší a určitě není možné se s tématem snadno vypořádat, což ani není cílem tohoto článku. Například psycholog Csémy říká, že dosavadní studie zatím neprokázaly spojitost nadměrného užívání sociálních sítí a počítačových her s patologickými jevy, jako je třeba deprese. Pokud ovšem nezkoumaly problémové jedince.

Článek, který byl redakčně upraven a doplněn a jehož autorem je Lenka Kadeřávková, původně vyšel na serveru HlídacíPes.org.