Blázinec na Blízkém východě, makrodata z Česka aneb souhrn událostí 2. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

co napsat v prvním úvodníku našeho týdenního souhrnu tohoto roku? Nejprve vám chci poděkovat za to, že ho (a nejen souhrn) čtete. To, že se vaše řady pomalu rozrůstají, je snad důkazem, že to neděláme špatně.

Vzhledem k tomu, že již od počátku roku se dění na Blízkém východě a téměř válečný spor USA s Íránem projevil na finanční trzcíh, pojďme bez zbytečných příkras a oklik k dění, které svět byznysu u nás a hlavně ve světě na začátku ledna zažil.

Libor Akrman a celá redakce Peak.cz

Veletrh spotřební elektroniky nejvíc řeší automobily. Ještě donedávna byl obří veletrh spotřební elektroniky v Las Vegas CES hlavně přehlídkou nejnovějších mobilů, televizí, chytrých hodinek a dalších různých vychytávek. Posledních pár let se ovšem stále častěji objevovaly i novinky spojené s automobily.

IT giganti už necílí jen na výrobky pro domácnosti, ale i pro auta, která se také čím dál víc „pochytřují“. Tato oblast se totiž zdá být potenciálním zlatým dolem. Analytická společnost McKinsey velikost trhu s daty z autoprůmyslu v horizontu deseti let odhaduje na 450 až 750 miliard dolarů.

Letos například americký Qualcomm představil první čipy a software, jež jsou určené výhradně pro autonomní auta. Rozruch vzbudil také koncepční vůz Vision S z dílny společnosti Sony (na snímku). Auta řeší i Amazon, který spolu s mobilním Blackberry ukázal novou službu, která má výrobcům aut pomoci po internetu vzdáleně monitorovat technický stav vozu, provádět jeho softwarové aktualizace či usnadnit sběr údajů z palubních senzorů.

Ostatně Amazon také oznámil partnerství s automobilkami BMW a Fiat Chrysler, do jejichž vozů chce dodávat internetové televize Fire TV.

Blázinec kolem Íránu a okolí. Geopolitické pnutí na Blízkém východě, způsobené především eskalací konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy, vyvolává obavy na finančních trzích. Odborníci se obávají, že by totiž kvůli němu mohlo dojít k růstu cen ropy, což by se přeneseně projevilo i na cenách pohonných hmot. Region se na celosvětové produkci ropy podílí téměř polovinou. Investoři proto zatím obracejí svůj zájem k bezpečným investicím – drahým kovům, jejichž ceny v posledních dnech rostly.

Kofola postupuje k alkoholu. Nápojářská skupina Kofola ČeskoSlovensko kupuje českého výrobce ciderů F. H. Prager. Tato společnost, kterou založili Ondřej Frunc a Cyril Holub, je průkopníkem řemeslného cideru v Česku a na Slovensku. Vyrábí Pragerův cider a přírodní Pragerovy limonády, jejichž základem je jablečný mošt a výluh z bylin.

Trocha českého makra. Česká ekonomika podle zpřesnění ČSÚ v loňském 3. čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 2,5 %, ve 2. čtvrtletí rostla o 2,8 %. Mezičtvrtletní růst HDP také zpomalil na 0,4 % z 0,6 % ve 2. čtvrtletí.

GRAF: Vývoj české ekonomiky

Meziroční růst HDP za posledních 5 let, v procentech.

Zdroj: tradingeconomics.com

Průmyslová výroba pak podle ČSÚ loni v listopadu zrychlil meziroční pokles na 5,7 % z říjnových tří procent. Negativně se na tom podepsala zejména výroba ostatních dopravních prostředků, jako jsou lodě, lokomotivy nebo letadla, a výroba strojů a aut.

Přebytek zahraničního obchodu ČR loni v listopadu meziročně klesl o 6,9 mld. Kč na 10,2 mld. Nepříznivě se na tom podepsal nižší vývoz aut, počítačů, elektronických a optických přístrojů.

Průser jménem Boeing 737 Max. Americký výrobce letadel Boeing zveřejnil stovky interních zpráv, které obsahují tvrdou kritiku vývoje modelu 737 MAX. Tato letadla byla loni po dvou smrtelných haváriích odstavena v celém světě z provozu. Dokumenty dostali zákonodárci i americký Federální úřad pro letectví (FAA), kteří vyšetřují okolnosti vývoje letadla i proces, při kterém byla těmto strojům udělena způsobilo k letu. Zveřejněné zprávy by mohly ohrozit snahy Boeingu získat zpět důvěru v letadla 737 MAX. Některé e-maily vykreslují, kam až byl Boeing zřejmě ochoten jít, aby se vyhnul kontrole ze strany regulátorů, letových posádek i veřejnosti, i když jeho vlastní zaměstnanci interně bili na poplach.

Budování gigabytové společnosti. Operátor T-Mobile letos plánuje v Česku investovat desítky mil. eur do zavádění optických kabelů k desítkám tisíc domácností a nabídnout tak podstatné zrychlení připojení k internetu po pevné lince. “Výstavba naší vlastní optiky je naprostá priorita,” řekl José Perdomo Lorenzo, šéf T-Mobile na setkání s novináři. Do roku 2025 chce mít operátor takto připojeno jeden milion domácností, nyní jich je přes 100 tisíc. Optické kabely výrazně navyšují kapacitu pro přenos dat, měly by umožňovat internetové připojení od jednoho do deseti Gbit/s, cílem je dle Lorenza vybudování tzv. gigabytové společnosti.

Cui Bono, Mr. Trump? Cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem v rámci snahy o restrukturalizaci obchodních vztahů Spojených států stála americké podniky od února 2018 zhruba 46 miliard dolarů (více než bilion Kč). Vývoz amerických produktů, které se staly terčem odvetných opatření, navíc prudce klesl. Vyplývá to podle agentury Reuters z analýzy údajů amerického ministerstva obchodu, kterou provedla poradenská společnost Trade Partnership Worldwide.

Zbrojovka půjde na burzu. Česká zbrojovka Group (CZG) potvrdila, že uvažuje o nabídce akcií na pražské burze, rozhodnutí ale zatím nepadlo, uvedla firma na svém webu. Firma chce získat peníze na expanzi v USA, kde plánuje vybudovat továrnu. Pro akcie zbrojovky by to byl návrat na pražskou burzu po více než 12 letech, akcie se obchodovaly od poloviny 90. let minulého století do listopadu 2007. Na burze skončily po vytěsnění menšinových akcionářů hlavním vlastníkem, kterým byla pražská firma EXIMAT.

Zhoršil stát své hospodaření? Stát loni hospodařil se schodkem 28,5 mld. Kč. V roce 2018 přitom vykázal státní rozpočet přebytek 2,9 mld. Kč. Výsledek státního rozpočtu za loňský rok je tak nejhorší za poslední čtyři roky. Schválený rozpočet na loňský rok počítal s 40miliardovým deficitem, to je stejně jako vláda plánuje v rozpočtu pro letošek.

GRAF: Vývoj bilance státního rozpočtu ČR

Od roku 1993 do roku 2021 (schodek pro rok 2020 již vláda schválila, pro rok 2021 jde o plán), v mld. Kč.

Zdroj: MF ČR

Propad burzy trvá. Objemy obchodů na akciovém trhu pražské burzy loni meziročně klesly o 22,5 mld. na 120 mld. Kč, v roce 2018 činily 142,5 mld. Kč. Byly tak nejnižší od roku 1994. Vyplývá to ze statistik Burzy cenných papírů Praha. Ještě v roce 2007 obchody překročily bilion korun. Hodnota indexu PX, hlavního indexu burzy, loni meziročně stoupla o 12,76 procenta. Hodnota indexu PX-TR, do jehož výkonnosti je započítán dividendový výnos, se zvedla o 19,09 %.

Tesla na vzestupu. Americký výrobce elektromobilů Tesla v loňském roce zvýšil dodávky zákazníkům o 50 procent na zhruba 367 500 vozů, oznámila firma, jejímž šéfem a spoluzakladatelem je podnikatel Elon Musk. Výsledek je v souladu s podnikovou prognózou, podle které měly celoroční dodávky činit 360 000 až 400 000 vozů. V samotném čtvrtém čtvrtletí automobilka dodala zákazníkům 112 000 elektromobilů.

Akcioví šampioni Řekové. V Evropě se loni nejvíce dařilo akciím v Řecku, Rusku a v Itálii. Přestože rok 2019 byl rokem ekonomické i politické nejistoty ve více zemích světa, investoři na tyto trhy nepohlíželi jako na příliš rizikové. Hlavní index akciové burzy v Aténách tak přidal zhruba 43 procent, nejvíce se tam dařilo bankám. Řecký akciový trh si přitom loni vedl nejlépe v celém světě, poznamenal server CNBC. Např. akcie řecké banky Piraeus vzrostly o více než 250 %, akcie National Bank of Greece přidaly 171 %, akcie Alpha Bank 71 %, zatímco akcie Eurobank zpevnily asi o 67 %.

Volkswagen nabízí smír. Německá automobilka Volkswagen začala jednat s německými majiteli dieselových vozů této značky. Chce se pokusit o mimosoudní vyrovnání přiznaného podvodu s emisemi, oznámila ve čtvrtek firma spolu s německým svazem na ochranu spotřebitelů VZBV. Svaz zastupuje více než 400 000 německých majitelů dieselových vozů.

DOST bylo byznysu, vzhledem k počasí to na hory moc nevypadá tak zde je něco pro chvíle odpočinku v podobě kulturního okénka:

Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.