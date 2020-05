Zonky Innovation Awards: Češi zvolili nejoblíbenější technologie roku 2020

Technologie jsou mnohdy jako tajní hrdinové – nevidíme je, ale pomáhají nám. „Právě na to jsme chtěli v rámci soutěže upozornit a ocenit ty služby, které dokážou svým produktem zaujmout nejvíce zákazník, říká CEO Zonky Jiří Humhal.

„Díky novým technologiím dokážeme naši službu neustále posouvat a nabízet klientům lepší a výhodnější produkt. Technologie nám umožňují, aby za naší službou stáli sami zákazníci a abychom mohli společně s nimi kultivovat finanční trh. Chtěli jsme povzbudit i další firmy, aby investovaly do technologií, a šetřily tak zákazníkům peníze, čas i zdroje,” vysvětluje Humhal.

Letos Češi rozhodovali o nejlepší inovativní službě v oblasti přepravy, bydlení, domácnosti, volného času a financí. Novinkou byly kategorie Český startup a Inovace roku. Nově se také hlasovalo v kategorii Služby pro podnikatele, garantem sekce se stala Asociace podnikatelů a manažerů.

Garanty dalších kategorií byly Česká asociace sdílené ekonomiky a Česká fintech asociace, server StartupJobs.cz zaštítil kategorii Český startup. Dohromady se do soutěže zapojilo na 80 firem a služeb, mezi nimi vybralo 61 tisíc Čechů, kteří se do hlasování zapojili, 8 nejinovativnějších.

O Inovaci roku rozhodovala porota složená z odborníků na technologie a partnerů soutěže.

Na soutěž letos poprvé navazují série debat se CEO jednotlivých firem, tématem jsou trendy v oblasti inovací a technologií. Debaty odstartovaly první březnový týden pod názvem Zonky Innovation Talks.

Podle organizátorů je zcela zásadní, aby se vize a myšlenky zástupců úspěšných inovativních firem dostaly k veřejnosti. Můžou tak k nastartování zajímavých služeb inspirovat další inovátory, kteří zatím o technologickém zlepšováku jenom přemýšlejí.

Další Zonky Innovation Talk v online formátu se uskuteční v pondělí 25. 5. 2020 od 17:00 hodin. Debatu bude možné sledovat na facebookové stránce Zonky, zúčastní se jí zástupci firem, které vyhrály v jednotlivých kategoriích.

První místo v kategorii Přeprava lidí a věcí je pro nás skvělá zpráva a významná zpětná vazba naší práce. Velmi si vážíme podpory veřejnosti. Je to pro nás zároveň velký závazek do budoucna, a proto jsme také v letošním roce pro naše zákazníky naplánovali řadu zajímavých novinek. Zásilkovna patří dlouhodobě k nejoblíbenějším značkám na trhu a my se každý den snažíme o to, aby tomu tak bylo i nadále.