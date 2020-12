Usnout v práci není hřích. Trendu nahrál covid a přesun na home office, populární je i v kanceláři

Ze závěrů také vyplynulo, že problémy v zaměstnání negativně ovlivňují u 85 % respondentů i jejich mimopracovní život, ať už jde o rodinné vztahy, nebo kvalitu spánku.

Zdroj: studie Oracle a Workplace Intelligence Nedávná studie společnosti Oracle ukazuje, že pandemie koronaviru negativně ovlivnila mimo jiné mentální zdraví 78 % světové pracovní síly. Do průzkumu se zapojilo 12 tisíc respondentů z 11 zemí.Ze závěrů také vyplynulo, že problémy v zaměstnání negativně ovlivňují u 85 % respondentů i jejich mimopracovní život, ať už jde o rodinné vztahy, nebo kvalitu spánku.A konečně 76 % účastníků průzkumu se domnívá, že podniky by pro své zaměstnance mohly v tomto ohledu udělat víc.