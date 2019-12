Dalšího růstu sazeb v Česku se dočkáme, až se zahraničním ekonomikám povede lépe

Bankovní rada ČNB se rozhodla i v prosinci nepřekvapovat a ponechala úrokové sazby beze změny.

Stejně jako v září a v listopadu pro toto rozhodnutí hlasovalo pět centrálních bankéřů, zatímco dva další preferovali zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu.

GRAF: Vývoj základní úrokové sazby ČNB

Za posledních 5 let, v procentech.

Zdroj: tradingeconomics.com

Nezměnil se výsledek ani argumenty, které za ním stojí. Opět převážily důvody o přetrvávajících zahraničních rizicích a nejistotách, které nezměnil ani nadcházející brexit. A tak argumenty o vyšších domácích inflačních tlacích ani tentokrát nepřevážily.

Na první pohled vše při starém

Na první pohled tedy zůstalo vše při starém, nicméně něco se přece jen změnilo, nebo lépe řečeno vyjasnilo.

Proti platné prognóze se bankovní rada i tentokrát vymezila s tím, že rizika této prognózy jsou „vychýlená ve směru nižších úrokových sazeb oproti prognóze v nejbližších čtvrtletích“.

Když vezmeme v úvahu, že prognóza v podstatě předpokládala dvojí zvýšení repo sazby na přelomu roku a následně její rychlé – celkem trojí – snížení v průběhu roku 2020, dala tímto rozhodnutím bankovní rada znovu najevo, že chce sazby spíš vyhlazovat než dramaticky a často měnit.

ČNB tedy nechce být příliš aktivistická a raději volí méně zásahů a nebojí se přitom ani nesouladu s vlastní prognózou, na což má bankovní rada plné právo.

Čekáme na zahraničí

K vyšším sazbám chce podle slov guvernéra centrální banka přistoupit teprve tehdy, až se začnou zlepšovat výhledy v zahraničí.

Znamená to tedy, že například růst (efektivní) eurozóny nebo tamní inflace vstupující do prognózy ČNB by se musely viditelně přepisovat směrem nahoru.

Když vezmeme v úvahu, že do prognózy vstupovalo očekávání tamního růstu ve výši 1 procenta, tak ČNB opravdu nemusí se zvyšováním sazeb zatím nijak pospíchat.

Snižování se nečeká

Pro finanční trhy, které si v posledním půlroce dost často pohrávaly s myšlenkou rychlého snižování úrokových sazeb, tím na druhou stranu ČNB dává najevo, že nic takového na stole nebylo, není a zřejmě ani hned tak nebude.

Centrální banka chce dál pokračovat se zvyšováním sazeb a jen čeká na vhodnou příležitost pro restart politiky zvyšování sazeb s cílem jejich postupné normalizace, nikoliv pro jeden jediný krok.

Domácí zhruba tříprocentní inflace sama o sobě však ve světle zahraničních faktorů k tomu stačit asi nebude. Zvlášť když na horizontu měnové politiky bude sama rychle klesat k měnovému cíli.