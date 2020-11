3. 12. 2020: DIGITAL CAFÉ: Jak využít bankovní identitu ve 2021

Společnost Lundegaard pořádá další díl ranní Digital Café, jejímž mediálním partnerem je Peak.cz, zaměřenou na aktuální trendy z digitální oblasti, tentokrát o nástupu bankovní identity.

Celý život po nás někdo chce předložit občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. Důvěryhodná identifikace osoby dosud vyžadovala fyzickou přítomnost, vzájemný kontakt a s tím spojené náklady a rizika, zvlášť citelná v době koronavirové pandemie. S příchodem bankovní identity nastane změna.

Bankovní identita dosud sloužila pouze k přihlašování do internetového bankovnictví, nově ale má sloužit i pro komunikaci se státem. Díky bankovní identitě bude možné jednoduše ověřit totožnost člověka na dálku pomocí prostředku pro přístup do internetového bankovnictví. Klienti budou při ověřování identity používat to, co velmi dobře znají, umí s tím pracovat a důvěřují tomu, nejčastěji svůj počítač či mobilní telefon.

Služba bude k dispozici v prvním pololetí 2021. Je nejvyšší čas se připravit a odpovědět si na otázky, jako např.:

Jaký potenciál pro váš byznys bankovní identita přináší?

Jak využít data z bankovní identity pro marketingové účely?

Jak bude vypadat “user journey” našeho klienta v případě přihlášení mobilním klíčem banky?

Jak budeme zacházet s daty z bankovní ID?

Pro které naše “use cases” se bankovní ID nákladově vyplatí?

Nejen na ně odpoví další díl Digital Café, který proběhne formou webináře.

TERMÍN:

3. 11. 2020 – 9:00



Akce je pro zvané hosty, kterým bude potvrzena účast, pokud Vás toto téma zajímá, zaregistrujte se ZDE