18. 8. 2020 – Přijďte na návštěvu do Prvoka, unikátního domu, který vznikl 3D tiskem

Neuvěřitelná jízda unikátního stavebního projektu se blíží do cílové rovinky. Přijďte s námi otevřít dveře do prvního českého 3D tištěného domu z betonu. Projekt realizoval český tým Scoolpt ve spolupráci s Buřinka Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. a mnoha dalšími partnery. “Pár měsíců plných výzev za námi a celý den oslav s Prvokem před námi,” oznamuje celý tým, který za Prvokem stojí.

Co čeká návštěvníky? Vernisáž, slavnost, kolaudační večírek. Koncerty, divadlo, bojovka. Přednášky, workshopy, diskuse. 3D tisk, architektura, beton. Design, technologie, vesmír. Příroda, udržitelnost, budoucnost.

Sochař Michal Trpák, architektka Kateřina Nováková nebo architekt a programátor Jiří Vele budou mluvit o překážkách, které museli překonat na cestě od nápadu až po realizaci. Ve veřejné diskusi doplní členy týmu Scoolpt předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. Libor Vošický, řada odborníků a profesionálů z oblasti 3D tisku, architektury, stavitelství, ekonomie a nových technologií.

Debata na Kuchyň stage, které se zúčastní architekt Jiří Vele, šéf Experimentálního centre FS ČVUT Jiří Litoš, David Škaroupka a Arnošt Vespalec z VUT Brno proběhne v rámci partnerství s Peak.cz a moderovat ji bude Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz.

Program akce:

Pracovna stage: Kuchyň stage: 14.30 Kašpárek v rohlíku 15.10 IBY POP 15.40 En.dru 16.10 Male debaty

(moderuje Peak.cz) 16.50 Kašpárek v rohlíku 18.00 IBY POP 17.40 Příběh Prvoka 19.40 En.dru 19.00 Noisy Pots 20.50 Výsledky soutěže o velké ceny 21.00 MYDY

Vstupenky v ceně 100,- Kč pro dospělé, děti zdarma koupíte na Goout.

Více informací ZDE