Nvidia znovu na špici; EDF končí s bojem o Dukovany a česká ekonomika je ve formě aneb souhrn ekonomických událostí 26. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

člověk si zvykne na všechno a koneckonců se ukazuje, že to zvládají i finanční trhy. Alespoň výsledky některých ukazatelů v uplynulém týdnu ukazují, že vojenské konflikt (Ukrajina, Gaza, Irán) či kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa se již staly něčím normálním. Akciový index S&P 500 se dostal na historické maximum i přesto, že nadále přetrvávají geopolitická i obchodní rizika. Je tedy otázkou, zda jsme svědky nafukování bubliny, která může na akciovém trhu prasknout či nikoli. Navzdory tržnímu zvyknutí bude nadále převládat velká nejistota, která se může na tržních ukazatelích podepsat a nejednomu investorovi přidělat vrásky. Nicméně i nadále je dobré si připomenout slova Warrena Buffeta: „Investování je činnost, při níž se vzdáváme dnešní spotřeby ve snaze umožnit si větší spotřebu v budoucnosti.“

NVIDIA na čele firem

S tržní kapitalizací 3,78 bili. USD se NVIDIA znovu stala nejhodnotnější společností světa. Investory potěšilo vystoupení CEO Jensena Huanga, který zdůraznil, že Nvidia má před sebou příležitost k růstu v řádu bilionů dolarů. Kromě umělé inteligence vidí firma velký potenciál také v rozvoji robotiky, zejména v oblasti autonomních vozidel.

EDF uznala, že o Dukovany je dobojováno

Francouzská společnost EDF nechystá v Česku další právní kroky k tendru na stavbu nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany, uvedla firma v prohlášení. EDF dosud zkoušela soudní cestou zvrátit vítězství korejské společnosti KHNP v tendru, žalobu EDF proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o tendru ve středu zamítl brněnský krajský soud. Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má jaderný tendr na starosti, už počátkem června podepsala s KHNP finální smlouvy o výstavbě.

V NATO „vládne“ 5 %

Země NATO se dohodly na výrazném navýšení obranných výdajů. Do roku 2035 mají činit až 5 % HDP členských zemí, přičemž 3,5 % půjde přímo na armádu a 1,5 % na širší bezpečnost. NATO tak reaguje na hrozbu z Ruska a tlak USA na větší evropské zapojení. Nový cíl výrazně převyšuje dosavadní 2 %, která nyní plní 23 zemí včetně Česka. Podle premiéra Petra Fialy je na toto navýšení republika připravena.

Česká ekonomika ve formě?

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 2,4 %, nejrychleji za téměř tři roky. Zpřesněný odhad na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který na konci května odhadoval meziroční nárůst hrubého domácího produktu (HDP) o 2,2 %. Oproti předchozímu čtvrtletí HDP v prvních třech měsících roku stoupl o 0,7 %, dřívější odhad byl 0,8 %.

Robotaxi od Tesly už jezdí

Společnost Tesla spustila svůj dlouho očekávaný projekt autonomních taxi vozů. První jízdy proběhly v texaském Austinu a podle vedení firmy i zúčastněných cestujících byly úspěšné. Autonomní vozy přepravují zákazníky bez lidského řidiče, pouze s takzvaným bezpečnostním dozorcem na předním sedadle, který během jízdy nezasahuje do řízení. Tesla nabídla jízdy za fixní cenu 4,20 USD v omezené městské zóně. Flotila čítá zatím přibližně deset vozidel. Akcie firmy v reakci na spuštění vzrostly o 10 %, protože trh vnímá robotaxi jako klíčový růstový projekt, který by mohl v budoucnu přinést nové příjmy a oživit valuaci společnosti.

Dividenda ČEZ bude 47 Kč za akcii

Energetická společnost ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského očištěného zisku 47 Kč za akcii. Celkově tak mezi akcionáře rozdělí 25,3 mld. Kč, stát jako většinový akcionář dostane přes 17,6 mld. Kč. Rozhodla o tom valná hromada podniku. Schválila tak návrh představenstva ČEZ. Výše dividendy odpovídá 80 % loňského očištěného zisku firmy. Loni ČEZ vyplácel z očištěného zisku dividendu ve výši 52 Kč za akcii.

Nečekaně velký pokles USA

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se v prvním čtvrtletí v celoročním přepočtu snížil o 0,5 %. V konečné zprávě to uvedlo americké ministerstvo obchodu, které tak výrazně upravilo svůj odhad z konce minulého měsíce, podle kterého ekonomika klesla o 0,2 %. HDP se snížil poprvé za tři roky a jeho pokles je především výsledkem silného nárůstu dovozu kvůli zavádění cel.

Veolia Energie ČR koupí majoritu v Energo Příbram

Skupina Veolia Energie ČR kupuje od investiční skupiny Natland majoritní podíl v Energo Příbram, která je hlavním dodavatelem tepla a teplé vody pro příbramské obyvatele. Smlouva je podepsaná, obchod ještě posoudí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), oznámila Veolia Energie ČR. Cenu transakce neupřesnila. Příbram má 33.000 obyvatel.

Škoda Auto staví další lakovnu

Automobilka Škoda Auto začala ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi stavět další lakovnu. Nová linka s kapacitou 1600 karoserií denně zahájí provoz v roce 2029. Bude určena pro modely na řadě platforem pro vozy se spalovacím i elektrickým pohonem. Po uvedení do provozu dosáhne celková denní kapacita lakoven v Mladé Boleslavi 2600 karoserií, oznámila Škoda Auto v tiskové zprávě. Výši investice do nového provozu neuvedla. Podle dřívějších informací odborů má jít o jednu z největších investic, která bude mít zásadní význam pro další budoucnost automobilky.

Omnipol rozjede výrobu obrněnců s Kanaďany

Skupina Omnipol spolu s kanadskou firmou Roshel budou v ČR vyrábět obrněné vozy Senator. Výroba by měla začít do konce roku, zpočátku by mělo jít o stovky kusů. Omnipol podepsal v Brně s kanadskou firmou strategickou dohodu, vznikl společný podnik Roshel CZ. Roshel je jedním z největších výrobců obrněných vozidel v Severní Americe, specializuje se na výrobu obrněných vozidel pro komerční i vládní organizace. Obrněný vůz Senator je asi nejznámější.

Už jen jedno hlášení zaměstnavatelů

Zaměstnavatelům by mohlo již od příštího roku ulevit od papírování nové jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Nahradit má až 25 dosavadních formulářů. Zaměstnavatelé v něm budou elektronicky přímo České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) zasílat informace o zaměstnancích a jejich výdělcích. Správa sociálního zabezpečení je pak přepošle dalším dotčeným institucím. Návrh zákona dnes schválila Sněmovna. Nyní ho dostane k projednání Senát.

Home Credit v Kazachstánu koupí od PPF tamní ForteBank

Skupina PPF prodá svou banku Home Credit v Kazachstánu tamní společnosti ForteBank. Dohodu o prodeji musí schválit regulatorní orgány v zemi, cenu transakce firma nezveřejnila. O obchodu informovala skupina na svém webu. Před časem PPF stáhla Home Credit ze sousední Číny, kde ho prodala čínskému konsorciu sdruženému kolem skupiny JD.com za 298 mil. eur (7,4 mld. Kč).

Po dluhopisech CSG se zaprášilo

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) prodala rizikové dluhopisy, tzv. junk bonds, za jednu miliardu eur (24,7 mld. Kč) a za jednu miliardu dolarů (21,2 mld. Kč). Firmě se rovněž podařilo snížit úrokové náklady na téměř polovinu proti předchozímu financování. Zvýšení plánovaného prodeje a nižší náklady ukazují na rostoucí zájem investorů o evropský sektor obrany. CSG patří mezi dodavatele pro Ukrajinu.

Burza měla v prvním pololetí napilno

Souhrnné objemy obchodů na pražské burze za první pololetí 2025 meziročně vzrostly o 58 % a přesáhly 110 mld. Kč. Jsou tak nejvyšší od roku 2013. Novinářům to na on-line konferenci řekl generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic. Nejvyšší nárůst podle něj zaznamenaly investiční fondy, jejichž objem vzrostl v porovnání s prvním pololetím 2024 o 74 % na 14 mld. Kč. Pražská burza je pátým největším trhem s fondy v EU. Následovaly akcie, u nichž objem obchodů v porovnávaném období vzrostl o 53 % na více než 90 mld. Kč. Dividendový výnos akciového trhu činí 6,36 procent.

Do čela ČT Chudárek

Novým generálním ředitelem České televize Rada ČT zvolila obchodního ředitele Hynka Chudárka. Po odstoupení programového ředitele Milana Fridricha dostal od 16 přítomných radních 13 hlasů. O výsledku volby informoval radní Ladislav Mrklas. Fridrich bude po dohodě s Chudárkem jeho statutárním zástupcem a zůstane v nejvyšším vedení ČT, jež chce Chudárek podle svých slov výrazně zredukovat.

Základní sazba ČNB neměnná

Bankovní rada ČNB byla v rozhodnutí o ponechání úrokových sazeb beze změny na 3,5 % jednomyslná. Novinářům to po jednání řekl guvernér ČNB Aleš Michl. Upozornil, že podle bankovní rady v české ekonomice převažují proinflační rizika, jsou jimi mimo jiné setrvačnost růstu cen služeb a ceny potravin. Michl zdůraznil, že v současnosti je třeba zachovat přísnou měnovou politiku, aby ČNB mohla zajistit, že se bude česká inflace dlouhodobě pohybovat v blízkosti dvouprocentního cíle ČNB. V květnu byla meziroční inflace 2,4 %.

Gevorkyan zpětně vykoupí část akcií

Metalurgická společnost Gevorkyan oznámila zahájení zpětného odkupu akcií v objemu 2,93 mil. eur (při současném kurzu asi 1,9 % akcií) pro účely zaměstnaneckých akciových programů. Odkup bude probíhat od 24. června do 10. června příštího roku. Akciový program je podle firmy i součástí nyní probíhajících akvizic.

Revize emisních povolenek v EU bude

Česká republika získala podporu kvalifikované většiny států EU pro úpravu připravovaného systému emisních povolenek ETS 2. Návrh počítá například se zastropování ceny povolenek nebo s úpravou systému obchodování s nimi. Na tiskové konferenci to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Vláda podle něj nový systém povolenek zavádět nechce, protože by vedl k dalšímu zdražování pohonných hmot a bydlení. Bude proto dál hledat v EU podporu pro úplně zrušení systému. Zatím tuto podporu ale nemá.

Apple už nechce pokuty za AppStore

Apple upravil pravidla App Storu pro evropský trh ve snaze předejít dalším sankcím ze strany Evropské komise. Jde o reakci na pokutu ve výši 500 mil. eur, kterou firmě EK udělila v dubnu. Změny mají usnadnit vývojářům informovat uživatele o levnějších možnostech mimo platformu Applu. Nově budou mít vývojáři větší volnost nasměrovat uživatele na jiné způsoby nákupu digitálního obsahu, například přes webové stránky nebo alternativní obchody s aplikacemi.

CATL rozjíždí evropskou expanzi

Největší světový výrobce baterií pro elektromobily, čínská firma CATL, po úspěšném vstupu na burzu posiluje své globální aktivity. Investuje miliardy do evropské výroby a chystá zavedení technologie výměny baterií, která může proměnit tamní trh. Firma s podílem zhruba 38 % na světovém trhu s bateriemi pro elektromobily získala 5,2 mld. USD prostřednictvím největší letošní veřejné nabídky akcií v Hongkongu a plánuje investovat většinu z těchto prostředků do nových výrobních kapacit.

XTB spouští AI chat pro klienty

Globální investiční aplikace XTB spouští online chat, který ke komunikaci s klienty využívá technologie založené na umělé inteligenci (AI). Nyní je chat k dispozici uživatelům v Polsku, Česku a Portugalsku a v následujících týdnech bude spuštěn i na dalších trzích, kde XTB působí. Specializovaný AI tým ve společnosti XTB zavádí AI do obchodních procesů i do samotné mobilní aplikace. Prvním viditelným efektem pro zákazníky jeho práce je online chat využívající jazykové modely zabudované v cloudu.

Vodafone a Nokia otestovali technologii 25G PON

Vodafone a Nokia otestovali jako první v České republice vysokorychlostní technologii 25G PON v běžném provozu v prostorách Vodafone PLAYzone Areny. Šlo o vůbec první živé demo připojení technologií 25G PON v České republice, a to na běžně dostupné síťové architektuře, tj. mimo velmi specifické laboratorní podmínky, kde dosud byly takto vysoké rychlosti testovány.

Obchody Žabka nově i se Z-Boxy

Zásilkovna a Žabka propojují své služby a přinášejí zákazníkům pohodlí 21. století – výdejní Z-BOX uvnitř prodejny. Zákazníci tak mohou nově využívat výdejní Z-BOXy přímo uvnitř jejích vybraných prodejen. Aktuálně jsou Z-BOXy instalovány ve 12 obchodech Žabka a další desítky míst napříč republikou jsou v přípravě. Instalace probíhá jak do stávajících obchodů, tak při rekonstrukcích do nově vizualizovaných provozoven.

Smartwings přidává další destinace

Letecká společnost Smartwings po nedávném oznámení o zavedení pěti nových linek přichází s dalšími dvěma novinkami pro zimní letový řád. Od 24. října 2025 společnost zahájí pravidelné letecké spojení mezi Prahou a španělským Bilbaem a od 25. října spojí Prahu a francouzským Toulouse.

Výsledky:

Potěšily: Prazdroj; Tatra Defence Vehicle; Třinecké železárny; ČEPS; Pražská plynárenská; Explosia Pardubice; Nike; SkyLimit Industry;

Spíše zklamaly: FactSet.