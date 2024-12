České firmy se inovací nebojí. V nějaké míře je řeší 90 procent z nich

Inovace jsou motorem a příležitostí pro další růst, shodují se české firmy. Vyplývá to z několika nedávno provedených průzkumů, jejichž závěry shrnujeme. Firmy se zároveň nebojí do inovací investovat, i když nejde o převratné sumy. V průměru investují do inovací ročně půl milionu korun, u startupů se tato částka ale blíží dvěma milionům.